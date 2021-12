Eliana González junto a Pablo Míguez | Fuente: Instagram Pablo Míguez

“Tengo fe y siento en el pecho que voy a volver”, dijo a modo de premonición, ese 8 de enero de 2016. El post iba acompañado de una fotografía junto al niño cuyo rostro llevaba tatuado en el brazo izquierdo. Ambos sonreían y tenían puesta la camiseta de Alianza Lima. “Mi hijo Emiliano es muy importante. Cada vez que hago un logro o meto un gol va dedicado a él. Sería bonito regalo ofrecerle el título en diciembre”, había dicho en 2014. Y no se pudo. Ni ese año, ni el siguiente, cuando le tocó, en contra de su voluntad, despedirse.

Pablo Míguez no quería irse, pero no le quedó otra opción. El problema no fue económico, y lo aclaró más de una vez, pero el acuerdo nunca se dio. Así, con más nostalgia que ilusión, el uruguayo cogió sus maletas y viajó a Argentina para comenzar de cero.

Es así que ‘Cotorra’, como le dice su entorno más cercano, tuvo que alejarse del club en el cual esperaba seguir por mucho tiempo más. Pasaron seis años. En ese ínterin jugó en cuatro equipos. Más allá de su profesionalismo, nada era igual: su corazón ya era blanquiazul. Es por eso mismo que a fines del 2020, mirando desde afuera todo lo que pasaba en el equipo del cual nunca quiso irse, decidió dejar el orgullo de lado, luchar por volver a casa y cumplir la promesa que le había realizado no solo a Emiliano, su heredero mayor, sino también a Lorenzo, el que llegaría después. Y no lo conseguiría solo, sino de la mano de Eliana, representante y esposa. Su compañera.

“Cuando Pablo se entera de Alianza Lima supuestamente podía jugar en Segunda División, estaba como loco por la situación. Quería ver de distintas maneras la forma de ayudar. Es ahí que sin dudar me dice: 'es el momento de volver'”, le cuenta Eliana González a RPP Noticias. La misma persona a la cual Míguez, le adjudica en un 90 por ciento su llegada al elenco blanquiazul.





Eliana González, esposa y representante de Pablo Míguez | Fuente: Instagram Pablo Míguez

Alianza o Alianza, no quería otra cosa

La tarea no era nada fácil. Alianza Lima pasaba por un desorden institucional. Víctor Hugo Marulanda todavía estaba a cargo de la Dirección Deportiva del club. La familia Miguez – González buscó distintas formas de contactarse con el directivo colombiano hasta que consiguieron una persona en común que le trasmitió el mensaje de que el jugador uruguayo quería volver. “Marulanda manifestó que se iba a comunicar conmigo al termino del campeonato”. El tema quedó estancado.

Las suposiciones se confirmaron. Alianza Lima había perdido la categoría a nivel deportivo y en ese momento tenía que jugar Liga 2. Marulanda no continuó en el cuadro íntimo y el área deportiva quedó a cargo de José Bellina, quien había llegado hace poco a la institución.

No hubo contactos en diciembre. No había certeza que la llamada del club victoriano pueda llegar, lo único concreto era que Miguez deseaba jugar en el cuadro victoriano. La representante y a la vez esposa del futbolista uruguayo no se quedó de brazos cruzados. Volvió escribirle al intermediario que habló con Víctor Hugo Marulanda, para que en este caso le traslade a José Bellina lo que antes le había manifestado al directivo colombiano. La respuesta del gerente deportivo fue positiva, cuenta Eliana, pero había un problema: Alianza Lima no contaba con un entrenador. Sin la decisión del DT no se podía concretar el fichaje.

“Ya era enero y el tiempo para conseguir club se acortaba cada vez más. Había algunos clubes interesados en que Pablo vaya a jugar, pero él me insistía que lo de Alianza se iba a dar, que debíamos esperar, porque él quería volver a Alianza. Le dije bueno, si vos es lo que realmente quires, te apoyo. Nos estábamos arriesgando a quedarnos sin club, pero era lo que realmente Pablo quería. Yo te juro lo apoye en todo momento, porque tenía el presentimiento de que se iba a dar.”, agrega la representante de Míguez.

La incertidumbre crecía, Míguez no tenía hasta ese momento el punto final que pudiera confirmar la promesa que les hizo a sus hijos Emiliano y Lorenzo.

Carlos Bustos, técnico de Alianza Lima, dio el OK

El 14 de enero Carlos Bustos llega como entrenador al elenco blanquiazul y días después aprueba la incorporación de Míguez. El entrenador argentino coincidía con José Bellina que el liderazgo de la ‘Cotorra’ iba ser un factor importante dentro de la conformación del plantel.

Ya era febrero. Las maletas en Montevideo estaban listas con destino a Perú. Pero surgió otro factor, Alianza Lima cambió de administrador y había que esperar unos días más para concretar el retorno deseado. Finalmente, todo se acordó y el 6 de marzo, el jugador uruguayo llegó a Lima para sumarse al equipo íntimo.

“Conversando con Pablo, y en la realidad que Alianza Lima vivía en ese momento (estaba en Liga 2) era que el equipo asciende y el segundo nacionalizarlo, algo que ya estoy muy cerca de concretarlo, así Pablo no ocupaba plaza de extranjeros en la próxima temporada. Me adelanté a lo que era la resolución del TAS y empecé a realizar los trámites con Migraciones. Le pedimos al club que Pablo venga a Lima con anticipación, tanto así que fue el primer refuerzo extranjero en llegar, para acelerar las gestiones de la nacionalidad”, recuerda Eliana.

La espera para volver luego de seis años a Alianza Lima no fue la única prueba de amor que tuvo Miguez con el cuadro blanquiazul. Además, ya estando en pleno torneo, recibió una jugosa oferta para jugar en la India.

Pablo Míguez jugó dos temporadas seguidas en Alianza Lima (2014, 2015) | Fuente: Alianza Lima

Rechazó oferta para quedarse en Alianza Lima

“En mayo aproximadamente tuve una llamada de una persona que estaba interesada en llevarlo a jugar allá y que si aceptaba tenía que viajar máximo en dos semanas. Era una oferta económica muy importante, pero ni lo pensamos. Solo le dijimos a esa persona que mil gracias. Era una tremenda propuesta, pero no había la posibilidad, de que Pablo se fuera de Alianza”, manifesta la representante y esposa del futbolista uruguayo.

Probablemente cualquier otro representante, por intereses económicos absolutamente normales, quizás hubiese aconsejado distinto. ¿Influyó, entonces, que trabaje precisamente con su esposa? Eliana considera que sí: “Totalmente. Cuando las cosas se manejan en la familia, siempre se busca el bienestar de la misma. Cuando vos tienes un representante externo generalmente se buscan dos beneficios: el del jugador y el del representante, que cobra comisión. En mi caso fue distinto, yo lo intenté entender en todo momento”.

Así es la historia del uruguayo que fue clave en el campeonato 2021 de Alianza Lima. Sin ninguna expulsión en el torneo y con solo tres amarillas en 27 partidos. Ese mismo futbolista que pudo cumplir la la promesa realizada a sus hijos de pegar la vuelta al cuadro del cual se volvió hincha. Y no solo él, sino la familia entera.

Pablo Míguez no lo duda y deja la piel por Alianza Lima | Fuente: @LigaFutProf

.

NUESTRO PODCAST

¿Cómo se evalúa si una variante del coronavirus causa una infección más severa?

Hasta ahora las variantes del coronavirus que han ido apareciendo se han caracterizado principalmente por ser de más rápida transmisión. Respecto a la variante Ómicron aún se tienen pocos datos por lo que es necesario esperar a lo que diga la ciencia para determinar cuáles son sus características. ¿Cómo se puede evaluar si puede ocasionar una infección más grave? El Dr. Elmer Huerta nos explica.