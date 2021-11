Pablo Míguez, uno de los referentes de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

Pablo Míguez destacó el título de Alianza Lima en la Liga 1 Betsson. El defensa uruguayo de 34 años, en entrevista con RPP Noticias, recordó una acción en especial en el enfrentamiento contra Sporting Cristal en el Estadio Nacional.

"Me volví loco cuando me tuvieron que sacar del campo porque era un tiro de esquina a Cristal. Estaba sangrando y hasta tenía un diente un flojo", declaró Míguez en el programa Fútbol como Cancha.

"A uno le tocó ser chico y aprender de los grandes. Ahora me toca estar más grande, con más experiencia y uno trata de aportar con humildad. A partir de eso contagiar lo positivo, siempre hay que creer en nosotros mismos", agregó.



Míguez, además, indicó que se siente cómodo en su puesto de líbero. "Por naturaleza siempre me gustó jugar de volante. Igual me viene gustando estar de central y creo que este año me fue muy bien, pero dependerá siempre del entrenador", dijo.



Sobre Paolo Guerrero

"Para nosotros sería un placer jugar con Paolo Guerrero, ya vino Farfán y ojalá se pueda dar lo de él. Sería un placer tenerlo como compañero, ojalá se pueda dar", afirmó Míguez sobre la posible llegada de Paolo Guerrero en 2022.

Míguez también dijo que aún tiene un año más de contrato con Alianza Lima y que en la primera semana de diciembre saldría su nacionalización.

Míguez titular indiscutible en Alianza Lima. | Fuente: Liga 1





NUESTROS PODCASTS

Un estudio de investigadores peruanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos determinó que en los alimentos y las superficies no se mantiene la covid-19. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.