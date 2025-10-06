Alianza Lima en rojo: 2025, el año que más expulsiones suma de las últimas 11 temporadas

Alianza Lima ha recibido 17 tarjetas rojas en lo que va de la temporada 2025.
Alianza Lima vive un momento complicado en la Liga 1 Te Apuesto. Lejos de Universitario, el cuadro de La Victoria necesita —obligatoriamente— ganar lo que resta del torneo y esperar que el equipo Crema no sume para tentar opciones por el título.
Una de las principales razones de su bajo nivel en el torneo local es su participación internacional. El equipo de Pipo Gorosito puso énfasis, primero, en la Copa Libertadores; y, después, en la Copa Sudamericana, motivos que lo llevaron a abandonar -si es que se puede decir- la Liga 1.
Pero otro factor determinante ha sido las constantes expulsiones. Durante el 2025, sin contar los encuentros amistosos, Alianza Lima ha sumado 17 tarjetas rojas. Este número es muy superior a las registradas en cada una de las últimas 11 temporadas, incluida la 2015, cuando el equipo victoriano sumó 11 tarjetas rojas.
Con respecto a los jugadores que han sido más expulsados en los últimos 11 años, Carlos Zambrano lidera la lista con siete, seguido por Luis Ramírez (5) y Kevin Quevedo (4), este último, al igual que Zambrano, en el actual plantel.
Expulsiones en Alianza Lima por temporada en los últimos 11 años
|Año
|Total de Expulsiones
|Jugador con más expulsiones
|2015
|11
|Marcos Miers (4)
|2016
|11
|Pier Larrauri (2)
|2017
|6
|Alexis Cossio (3)
|2018
|10
|Kevin Quevedo (3)
|2019
|10
|Luis Ramírez y Rinaldo Cruzado (2)
|2020
|8
|Francisco Duclós (2)
|2021
|4
|Todos jugadores distintos
|2022
|6
|Todos jugadores distintos
|2023
|6
|Todos jugadores distintos
|2024
|9
|Franco Saravia (2)
|2025
|17
|Carlos Zambrano (6)
Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇
Jugados con más expulsiones de las últimas 11 temporadas
|Jugador
|Número de expulsiones
|Carlos Zambrano
|7
|Luis Ramírez
|5
|Kevin Quevedo
|4
|Francisco Duclós
|4
|Marcos Miers
|4
|Renzo Garcés
|3
|Hernán Barcos
|3
|Pablo Miguez
|3
|Alexis Cossio
|3
|Hansell Riojas
|3
|Rinaldo Cruzado
|3
|Christian Cueva
|2
|Pier Larrauri
|2
|Jhonnier Montaño
|2
|Luis Trujillo
|2
|Gonzalo Godoy
|2
|Aldair Salazar
|2
|Oswaldo Valenzuela
|2
|Ricardo Lagos
|2
|Jesús Castillo
|2
|Franco Saravia
|2
|Gabriel Costa
|1
|Paulo Albarracín
|1
|Mauro Guevgozian
|1
|Josimar Atoche
|1
|Lionard Pajoy
|1
|Julio Landauri
|1
|Adan Balbín
|1
|Miguel Araujo
|1
|José Marina
|1
|José Cotrina
|1
|Óscar Vílchez
|1
|Maximilano Lemos
|1
|Aldair Fuentes
|1
|Anthony Rosell
|1
|Rubert Quijada
|1
|Dylan Caro
|1
|Joazinho Arroé
|1
|Alberto Rodríguez
|1
|Joao Montoya
|1
|Jefferson Portales
|1
|Jairo Concha
|1
|Aldair Rodríguez
|1
|Fabio Rojas
|1
|Cristian Benavente
|1
|Angelo Campos
|1
|Yordi Vílchez
|1
|Bryan Reyna
|1
|Adrián Arregui
|1
|Jiovanny Ramos
|1
|Axel Moyano
|1
|Jeriel De Santis
|1
|Erick Noriega
|1
|Guillermo Enrique
|1
|Pablo Lavandeira
|1
|Paolo Guerrero
|1
|Segio Peña
|1
|Eryc Castillo
|1