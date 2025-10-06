Últimas Noticias
Alianza Lima en rojo: 2025, el año que más expulsiones suma de las últimas 11 temporadas

Alianza Lima y las constantes expulsiones
Alianza Lima y las constantes expulsiones | Fuente: EFE | Fotógrafo: EFE
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Alianza Lima ha recibido 17 tarjetas rojas en lo que va de la temporada 2025.

Alianza Lima vive un momento complicado en la Liga 1 Te Apuesto. Lejos de Universitario, el cuadro de La Victoria necesita —obligatoriamente— ganar lo que resta del torneo y esperar que el equipo Crema no sume para tentar opciones por el título. 

Una de las principales razones de su bajo nivel en el torneo local es su participación internacional. El equipo de Pipo Gorosito puso énfasis, primero, en la Copa Libertadores; y, después, en la Copa Sudamericana, motivos que lo llevaron a abandonar -si es que se puede decir- la Liga 1.

Pero otro factor determinante ha sido las constantes expulsiones. Durante el 2025, sin contar los encuentros amistosos, Alianza Lima ha sumado 17 tarjetas rojas. Este número es muy superior a las registradas en cada una de las últimas 11 temporadas, incluida la 2015, cuando el equipo victoriano sumó 11 tarjetas rojas. 

Con respecto a los jugadores que han sido más expulsados en los últimos 11 años, Carlos Zambrano lidera la lista con siete, seguido por Luis Ramírez (5) y Kevin Quevedo (4), este último, al igual que Zambrano, en el actual plantel.

Expulsiones en Alianza Lima por temporada en los últimos 11 años

AñoTotal de ExpulsionesJugador con más expulsiones
201511Marcos Miers (4)
201611Pier Larrauri (2)
20176Alexis Cossio (3)
201810Kevin Quevedo (3)
201910Luis Ramírez y Rinaldo Cruzado (2)
20208Francisco Duclós (2)
20214Todos jugadores distintos
20226Todos jugadores distintos
20236Todos jugadores distintos
20249Franco Saravia (2)
202517Carlos Zambrano (6)
Jugados con más expulsiones de las últimas 11 temporadas

JugadorNúmero de expulsiones
Carlos Zambrano7
Luis Ramírez5
Kevin Quevedo4
Francisco Duclós4
Marcos Miers4
Renzo Garcés3
Hernán Barcos 3
Pablo Miguez3
Alexis Cossio3
Hansell Riojas3
Rinaldo Cruzado 3
Christian Cueva2
Pier Larrauri 2
Jhonnier Montaño2
Luis Trujillo2
Gonzalo Godoy 2
Aldair Salazar2
Oswaldo Valenzuela2
Ricardo Lagos2
Jesús Castillo2
Franco Saravia2
Gabriel Costa1
Paulo Albarracín1
Mauro Guevgozian1
Josimar Atoche1
Lionard Pajoy 1
Julio Landauri1
Adan Balbín 1
Miguel Araujo1
José Marina1
José Cotrina1
Óscar Vílchez1
Maximilano Lemos1
Aldair Fuentes1
Anthony Rosell1
Rubert Quijada1
Dylan Caro1
Joazinho Arroé1
Alberto Rodríguez 1
Joao Montoya1
Jefferson Portales1
Jairo Concha1
Aldair Rodríguez1
Fabio Rojas1
Cristian Benavente1
Angelo Campos1
Yordi Vílchez 1
Bryan Reyna 1
Adrián Arregui1
Jiovanny Ramos1
Axel Moyano1
Jeriel De Santis1
Erick Noriega1
Guillermo Enrique1
Pablo Lavandeira1
Paolo Guerrero1
Segio Peña1
Eryc Castillo1

