Antes del inicio de la Liga Peruana de Vóley: ¿cuáles son los torneos amistosos que jugarán los equipos?

Comienza la cuenta regresiva para la vuelta de la Liga Peruana de Vóley. La temporada 2025-26 está cada vez más cerca y los equipos participantes continúan preparándose para un campeonato que apunta a ser más exigente que el último disputado.

Octubre será el mes en el que se ponga en marcha otra vez la Liga Peruana y previo al inicio están confirmados torneos amistosos en el país, tanto nacionales como internacionales, que pondrán a prueba a los elencos.

El primero de ellos será el Atenea Open. La segunda edición del cuadrangular organizado por el Club Atlético Atenea contará con la participación, además del anfitrión, de Universitario de Deportes, Deportivo Géminis y la Selección Peruana Sub 19, que se alista para los Juegos Bolivarianos.

Del 10 al 12 de octubre, cada conjunto disputará tres partidos, que tendrá como sede el Coliseo del Colegio La Salle.

Solo una semana después, el 18 de octubre, Universitario tendrá acción con La Noche de las Pumas. El equipo de Francisco Hervás se medirá a Gimnasia y Esgrima La Plata, el vigente campeón argentino en el Coliseo Mariscal Cáceres de Chorrillos.

También ya fue anunciada La Noche Blanquiazul, que será la jornada de presentación del actual bicampeón Alianza Lima. En el Coliseo Dibós, el 25 y 26 de octubre, las íntimas competirán junto a Regatas Lima, River Plate de Argentina y el Fluminense de Brasil.

¿Cuándo inicia y cuál es el formato de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026?

La temporada 2025-2026 de la Liga Peruana de Vóley iniciará el 25 de octubre y se jugará hasta la primera semana de mayo. La primera etapa se jugará en el coliseo Miguel Grau del Callao y luego se llevará a cabo en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el Callao.

El formato de competencia será de una primera rueda con los 12 equipos participantes enfrentándose entre todos. Los diez mejores pasan a una segunda etapa donde volverán a jugar con todos contra todos. Tras ello, los ocho mejores acceden a los play-offs en rondas eliminatorias hasta confirmarse la llave de la gran final. La Federación determinó que se mantendrá el cupo de tres jugadores extranjeras en el campo.

¿Qué equipos jugarán en la Liga Peruana de Vóley 2025-2026?