¿En qué posiciones Alianza Lima fichará jugadores extranjeros para el 2025? Esto reveló Franco Navarro

Franco Navarro es el nuevo responsable del área deportiva de Alianza Lima para la temporada 2025. El director deportivo blanquiazul brindó este viernes una conferencia de prensa y dio detalles de la planificación para el armado del plantel del primer equipo y no dudó en señalas las posiciones en la que buscan refuerzos.

“Las posiciones que estamos buscando son un arquero -con mucha experiencia-, un volante central, un volante ofensivo y si podemos incorporar un par de extremos sería fantástico para tener prácticamente el equipo armado”, indicó.

¿Un ‘9’ extranjero para Alianza Lima el 2025?

Franco Navarro apuntó a cinco futbolistas de nacionalidad extranjera para llegar a Alianza Lima en el curso entrante, donde además de jugar la Liga1 Te Apuesto afrontarán la fase 1 de la Copa Libertadores y la Copa de la Liga (durante las fechas FIFA), el nuevo torneo doméstico.

El único extranjero que tiene asegurada su continuidad es el defensa argentino Juan Pablo Freytes, por quien el club íntimo compró su pase a Newell’s. “Freytes tiene contrato vigente, así que él está con nosotros el próximo año”.

Consultado sobre la posibilidad de incorporar a un ‘9’ del exterior, Navarro no descartó esa figura, pero resaltó la presencia en la plantilla de Paolo Guerrero y Hernán Barcos, quien seguirá un año más en la institución.

“¿Centrodelanteros? Tenemos a los mejores, a Paolo Guerrero y Hernán Barcos, además de dos chicos jóvenes como Matías Succar y Víctor Guzmán. Por ahora lo primordial es reforzar las bandas”, dijo.

El caso Catriel Cabellos

Catriel Cabellos, quien posee doble nacionalidad, no ocupa cupo de foráneos en la Liga1 y la intención de Alianza Lima es seguir contando con el mediocampista, aunque todo está supeditado a las gestiones con Racing Club, el cuadro dueño de su pase.

“Catriel Cabellos me parece un jugador interesante, ha tenido un rendimiento que nos permite a nosotros querer tenerlo el próximo año. Personalmente he estado reunido con él en dos oportunidades en Buenos Aires, hemos hablado por teléfono estos días para hacerle llegar de nuestro interés de que siga en el equipo en el 2025. Pero en Racing el 15 de diciembre son las elecciones presidenciales, he conversado con directivos sobre este tema, aunque hay que esperar hasta las elecciones”, apuntó Franco Navarro.

Por otro lado, Navarro confirmó que Franco Zanelatto no continuará para el próximo año por su deseo de emigrar al exterior. “Hablé con su representante. Nos encantaría que siga el próximo año, tiene mucho futuro más allá que ha tenido problemas con las lesiones. Pero el agente manifiesta que no va a jugar por ningún club peruano porque su intención es ir al extranjero”.