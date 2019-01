El argentino Miguel Ángel Russo (62 años) brinda su primera conferencia de prensa como flamante técnico de Alianza Lima ante una gran expectativa en Matute.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia de Miguel Ángel Russo desde Matute:

Miguel Ángel Russo: "Contento de estar en un club importante como lo he hecho en toda mi carrera".



Miguel Ángel Russo: "Tuvimos charlas importantes, se dieron las situaciones, las formas. En esto es importante lo que me plantearon, que el club quiere seguir creciendo".

Miguel Ángel Russo: "Alianza Lima es un grande del fútbol peruano. Buscaremos lo mejor para Alianza".

Miguel Ángel Russo: "Alianza tiene una historia, grandes jugadores y ojalá que podemos darle todo lo que necesita".

Miguel Ángel Russo: "Un paso hacia atrás no lo doy nunca".

Miguel Ángel Russo: "La forma de juego siempre es la misma, según características de los jugadores. Alianza tiene historia, buenos jugadores y una forma que uno ya conoce".

Miguel Ángel Russo: "Nos ha tocado (en Copa Libertadores) un grupo muy difícil. Aún falta el cuarto rival que puede ser también difícil"



Miguel Ángel Russo: "Es una Copa muy especial, nos puede tocar con tres brasileños".

Miguel Ángel Russo: "Todo lo que jugará Alianza Lima, será importante".

Miguel Ángel Russo: "Los he seguido (Gallese y Cartagena), solo falta hablar con ellos. He dado el visto bueno".

Miguel Ángel Russo sobre sus aspiraciones de título: "Uno viene con la idea de cosas grandes. En Colombia también tuve la necesidad de salir campeón"

Miguel Ángel Russo: "Uno asume estas situaciones permanentemente. Conozco lo que es un club grande y la gente que tiene".

Miguel Ángel Russo: "Todo lo que pensemos y tengamos en la cabeza, sucedan"

Miguel Ángel Russo: "Para mi el futbolista es lo más importante. Ver crecer al jugador,

Miguel Ángel Russo: "Tengo la misma sensación cuando inicié en Lanús".

Miguel Ángel Russo: "Hay equipos en Sudamérica que nos sacan una ventaja".

Miguel Ángel Russo: “Muy importante. Entiendo que la base y el futbol formativo es una de las grandes maneras de crecer. Y Alianza no será la excepción”.

Miguel Ángel Russo: “La planificación ya la tenemos. No entiendo bien cuando empezó el vínculo. Estas cosas son rápidas. La gente de Alianza antes de proponerme me conoció”.

Miguel Ángel Russo: “Estoy ilusionado, si uno no tiene ilusión, no tiene vida. Ojalá las cosas se den tan rápido como nosotros pensamos. Estoy contento en Perú y Alianza”.

Miguel Ángel Russo: “La geografía de Perú la conozco. Hemos hablado de todo lo que significa, es complejo pero no es nada que no conozca. En Colombia he pasado algo similar”.

El argentino Miguel Ángel Russo será presentado este viernes 4 de enero como el nuevo entrenador de Alianza Lima, en las instalaciones del Estadio Alejandro Villanueva.

El acto iniciará al mediodía en Matute y marcará el inicio de una nueva etapa en el comando técnico de Alianza Lima, después de la salida de Pablo Bengoechea que dirigió a los blanquiazules durante dos años.

Russo llega de dirigir a Millonarios de Colombia, club donde fue campeón en el torneo Clausura de 2017 y la Super Liga colombiana en 2018. Su logro más rutilante es el título conseguido con Boca Juniors en la Copa Libertadores del 2007.

A partir del 7 de enero, Russo debe asumir la dirección técnica para preparar la temporada de en Alianza Lima, que incluye su participación en la Copa Libertadores.

A falta de los jales extranjeros, Alianza Lima confirmó la contratación de los jugadores nacionales Joazinho Arroé, Rodrigo Cuba, José Manzaneda, Ítalo Espinoza, Carlos Beltrán, Aldair Salazar y Anthony Rossel.