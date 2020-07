Jonathan Herrera llegó a un acuerdo con Alianza Lima | Fuente: La Voz del Interior

Como un delantero joven, sin techo y con fascinación para la fricción, así lo definió el argentino Gustavo Coleoni, último técnico de Jonathan Herrera en Central Córdoba, refuerzo de Alianza Lima.

¿Con qué jugador se va a encontrar Alianza Lima?

Primero, es un jugador que ha hecho goles en todas las categorías de Argentina (Primera, Nacional B, Primera B, C y D). Es de estatura media, como decimos aquí, es un ‘tanquecito’. De buena condición atlética, rápido, definidor y muy comprometido con la táctica. Es un delantero incómodo para los defensores, porque es de estar encima y no deja de correr nunca. Además, muy profesional.

¿Es un ‘9’ clásico?

Se siente cómodo en la fricción porque está acostumbrado a jugar en el ascenso argentino, que es durísimo, porque los defensores son grandotes, torpes y él está acostumbrado a esto. La fricción no le hace daño, se siente cómodo. No es un ‘9’ que se tira atrás y juega como un enganche, cuando lo hace rebota y sabe lo que hay que hacer. No es un segundo punta, es un delantero de área. No es muy alto, pero tiene juego aéreo.

Salvando las distancias y por referencias ¿Sus características son parecidas al ‘Kun’ Agüero?

Si, totalmente. Con menos técnica, pero con más voracidad dentro del área.

Usted por su paso por San Agustín conoce el fútbol peruano ¿Cree que es un fútbol que se puede adaptar a las características de Jonathan (Herrera)?

Yo creo que va a ser muy difícil que los defensores se adapten a él. Te repito, se siente cómodo en la fricción, y por ahí, el defensor peruano es más bien técnico, que gusta de salir jugando, estos delanteros ‘cargosos’, que van a todas, no les son tan cómodos.

Si tendría que definirlo en una palabra ¿Cuál sería?

Es “un animal del área”. Apenas consiguiera club, yo donde sea lo iba a llevar, pero se me adelantó Alianza (risas)