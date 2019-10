Federico Rodríguez sobre polémico penal en el Alianza Lima vs. Melgar: "Fue una falta clara" | Fuente: RPP Noticias

El delantero de Alianza Lima Federico Rodríguez habló sobre el importante triunfo del cuadro blanquiazul por 3-2 ante Melgar. Ante ello, se refirió al polémico penal que le comtieron y aclaró que el defensa de Melgar sí le cometió falta dentro del área.

"Mi idea no era que me haga penal sino tener la posibilidad patear al arco. Venimos forcejeando y cuando estoy entrando al área siento que me pegan atrás. Entonces me caí, no fue que me tiré, fue una falta clara, fue un penal claro. El contacto terminó dentro del área", declaró Rodríguez.

El atacante uruguayo dijo además que fue una fecha en la que se dio todo a favor de Alianza Lima. "La verdad que se dio todo, un fin de semana donde los competidores que tenemos perdieron puntos y nosotros en un partido complicado lo sacamos adelante. Estamos muy contentos, pero ahora hay que ganar los partidos que nos quedan", añadió.

Finalmente Federico Rodríguez manifestó que extrañó a Adrian Balboa en el ataque. "Sí, extrañé Balboa porque es un jugador muy importante para nosotros. Cuando terminó el partido le escribí eso. Sin embargo hay un gran plantel y cualquiera de los que está puede hacerlo de gran manera y la muestra está en que hicimos un gran partido", concluyó.