Alianza Lima Femenino continúa preparándose de cara a la Copa Libertadores 2021 a iniciar en noviembre y, por su parte, este domingo se dio a conocer la sensible baja de una de sus arqueras previo al viaje.

Fiorella Valverde, reciente fichaje íntimo para disputar el torneo internacional, hizo una publicación a través de sus redes sociales explicando por qué no podrá jugar: "Con mucha pena, rabia y más, me tocó decir adiós a esta copa libertadores, venía preparándome de la mejor manera y me sentía a un buen nivel, más madura y fuerte, pero tengo un desgarro en mi pantorrilla que me deja fuera", escribió la arquera.



En la misma línea, la jugadora blanquiazul agregó: "Quiero agradecer en primer lugar al club Alianza Lima que me abrió las puertas y en cumplir mi sueño. Agradecer al comando técnico por la confianza, a mis compañeras por la acogida y apoyo siempre. Agradecer también a la hinchada, por todo el apoyo desde el primer momento que llegué y por los ánimos".

Como se recuerda, Fiorella Valverde fue arquera de César Vallejo en la temporada 2021. Una vez culminado el torneo local, fue cedida a préstamo a Alianza Lima para poder disputar la Copa Libertadores.

