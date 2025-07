Gianfranco Chávez en la órbita de Alianza Lima: íntimos hablaron con su representante para ficharlo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Si bien Alianza Lima ya está dentro de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, no deja de lado el tema de los fichajes para lo que resta de temporada.

Por lo mismo es que en Alianza Lima tienen en mente continuar con el protagonismo en el mercado de fichajes, luego de las contrataciones de Sergio Peña y Gaspar Gentile. Así lo comunicó el director deportivo Franco Navarro en diálogo con RPP.

"Hasta que no se cierre el libro de pases no se puede decir que no se pueden incorporar más. Está la posibilidad de otro refuerzo y veremos qué nos ofrece el mercado para quedar tranquilo hasta el próximo año. Un defensor podríamos ir mirando", indicó el directivo de Alianza en 'Fútbol como cancha'.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Gianfranco Chávez y la chance de jugar en Alianza Lima. | Fuente: RPP

Gianfranco Chávez en la mira de Alianza

Es más, no todo quedó allí porque reveló que Gianfranco Chávez, quien hace poco tuvo participación en Sporting Cristal, está en los planes.

"Creo que Chávez es una muy buena alternativa. Ha tenido una regularidad importante en Cristal. Es una posibilidad. Hablamos con su representante y esperamos hasta donde podemos llegar para que nos fortalezca", agregó el dirigente.

En tanto, en otro momento de la conversación, habló brevemente de una posible renovación de contrato del director técnico de Alianza Lima: Néstor Gorosito.

"Si quieren mañana nos sentamos y lo firmamos. Por mí no tengo que esperar. Realmente no habría ninguna razón para que no continúe. Gracias a Dios tenemos un plantel y DT que trabajan muy bien. Tienen todas las herramientas para hacerlo. Es el mejor plantel del país", indicó.

¿Cuándo se jugará la llave entre Alianza Lima vs Universidad Católica?

Las llaves de los octavos de final de la Sudamericana se disputarán en el mes de agosto. De acuerdo con la programación publicada por la Conmebol, el encuentro de ida se jugará en la semana del 13 de agosto, donde Alianza Lima será local. Mientras que el encuentro de vuelta se disputará en la semana del 20, donde Universidad Católica será local.

El cuadro ecuatoriano llegó a los octavos de final tras quedar primero en el Grupo B. Sumó 14 unidades, producto de cuatro victorias y dos empates. Precisamente, los dos empates que logró fueron de visita, ante Vitoria de Brasil y Defensa y Justicia de Argentina.

NUESTROS PODCAST

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.