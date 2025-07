Mientras que Sporting Cristal ya no lo quiere: Alianza Lima tiene interés en fichar a Gianfranco Chávez

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La decisión de Sporting Cristal de no continuar más con un número importantes de jugadores para el Torneo Clausura ha remecido la Liga1 Te Apuesto. Tres extranjeros no siguen en el equipo, un canterano se pondrá a prueba en Portugal y tres futbolistas nacionales no están en los planes, aunque con situaciones diferentes.

Entre ellos está Gianfranco Chávez, el segundo capitán del plantel celeste. La directiva le comunicó al zaguero central el último sábado, a un día del debut en el Clausura, que no será tomado en cuenta, a pesar que el entrenador Paulo Autuori quiere que siga en La Florida.

La decisión de Sporting Cristal es no contar más con él y buscan su salida a otro elenco. En medio de esta situación aparece Alianza Lima, que según pudo conocer RPP, tiene el interés de reforzarse con el defensa de 26 años.

Alianza Lima ha incorporado hasta el momento a cuatro futbolistas para la segunda parte de la temporada. En La Victoria el mercado no está cerrado y el jugador que aparece en carpeta es Gianfranco Chávez.

Alianza no ha sumado defensas centrales, que es la posición en la que se desempeña Chávez. Al no ocupar plaza de extranjero, ven como una oportunidad la posible operación por el zaguero.

Sin embargo, en Matute están averiguando las condiciones del caso del futbolista para ver si el fichaje puede producirse. En caso el escenario se muestra favorable para los íntimos, se realizará una propuesta formal. El caso está en evaluación, dado que Gianfranco Chávez todavía tiene contrato en el Rímac hasta finales del 2025.

¿Gianfranco Chávez se va de Sporting Cristal?

Formado en las divisiones inferiores de Sporting Cristal, Gianfranco Chávez pasó por diversas categorías de la institución, hasta destacar en la reserva y llegar al primer equipo celeste en 2017.

Al año siguiente fue cedido a Deportivo Coopsol en Segunda División buscando que tenga más continuidad y retornó en 2019, siendo parte del plantel profesional celeste desde entonces.

Con más de 200 partidos con Sporting Cristal, Chávez se convirtió en uno de los referentes y llegó hasta la capitanía. Este vínculo ha llevado al jugador a querer seguir en el club, a pesar de la postura de la directiva.

No obstante, con un interés concreto de Alianza por su incorporación y en Cristal sin mostrar dificultades para su salida, no se descarta que pueda finalmente optar por vestir la camiseta blanquiazul.

En Sporting Cristal no siguen Franco Romero, Martín Cauteruccio, Misael Sosa y Leo Díaz. Los otros futbolistas que están en la lista son Gianfranco Chávez, Jhilmar Lora y Jostin Alarcón. Por el momento solo sumaron a Miguel Araujo y le dieron ficha de primer equipo a Mateo Rodríguez.