Franco Navarro sobre Paolo Guerrero: "No le vamos a pedir lo que hacía a los 25 años"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una de las prioridades de las altas esferas de Alianza Lima fue recuperar la identidad para el 2025, que estuvo ausente en los últimos años. Así se decidió la llegada de Wilmer Valencia como su nuevo director de divisiones menores y a eso se suma la incorporación de Franco Navarro.

Una de las primeras decisiones de Navarro, junto a José Bellina (gerente deportivo), fue la renovación del central Carlos Zambrano, que también es un jugador identificado con Alianza, más allá de ser uno de los mejores jugadores en su puesto en la Liga1 Te Apuesto.

Asimismo, se decidió alargar el vínculo de Hernán Barcos, que fue clave en el bicampeonato nacional en las temporadas 2021 y 2022, y que a pesar de su veteranía sigue siendo el goleador de Alianza.

En esa línea, Franco Navarro se pronunció sobre las expectativas que tiene con Paolo Guerrero, que tiene un año más de contrato. "Paolo Guerrero tiene contrato con nosotros. Está feliz de estar con nosotros, intentaremos que tenga toda la tranquilidad y la facilidad. Hablé con él por teléfono apenas llegué. Quiero que se siente tranquilo, se sienta feliz porque es su casa", declaró en entrevista con Jefferson Farfán y Robverto Guizasola en el programa Enfocados en YouTube.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Guerrero es un "modelo" para los jóvenes

"Él ha llegado ahora y pasa algo parecido por lo que me tocó a mí que jugué dos meses en Alianza Lima pero me retiré porque nunca pude jugar. Me inicié en los menores, pero la vida me llevó por otros caminos y termino al final de mi carrera jugando por Alianza, algo que fue una felicidad enorme para mí", agregó.

Además, Navarro destacó que Paolo Guerrero seguirá siendo uno de los referentes de Alianza para el próximo año, aunque aclaró que no se le pedirá lo que rendía en la cancha a los 25 o 30 años.

"Tiene una vigencia increíble porque es un ejemplo de deportista. Obviamente, a la edad que tiene, no se le va a pedir lo que hacía a los 25 o 30 años. Él, Carlos Zambrano y Hernán Barcos son los referentes", culminó.