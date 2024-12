El fuerte testimonio de Juan Reynoso: recordó por qué no se subió al avión de la tragedia del Fokker

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juan Reynoso, exjugador de Alianza Lima, recordó 37 años después cómo vivió la tragedia del Fokker 27, que provocó la muerte de todo el plantel del cuadro blanquiazul en 1987 y los demás pasajeros que estaban a bordo.

Reynoso, de 17 años en ese entonces, recordó esta semana que fue uno de los pocos sobrevivientes del primer equipo de Alianza. Señaló que no subió al avión, ya que se encontraba lesionado y no fue convocado por el histórico entrenador Marcos Calderón para el choque ante Deportivo Pucallpa en la selva peruana.

"Lo de Alianza Lima fue muy fuerte porque en ese camerino, cuando tenía 17 o 18 años, se cayó el avión del primer equipo y fallece todo el plantel. Entonces habíamos quedado cuatro jugadores que estábamos lesionados y por eso no subí al avión. Ya después yo termino siendo capitán de ese equipo a los 18 o 19 años, entonces yo me fuí a los 23 por una situación personal, particular porque era supervivencia pero la gente no lo entiende hasta ahora y me dicen traidor, mercenario, cualquier barbaridad. Si yo retrocedo en el tiempo, lo volvería a hacer porque uno, antes de todo, es profesional", expresó al programa ‘Hi! Sports TV’ de México.

Juan Reynoso no reaccionaba

El exentrenador de la Selección Peruana admitió que confiaba que sus excompañeros aparezcan vivos. "Tenía 17 años y el avión cayó a las 8:30 de la noche cerca al Aeropuerto de Lima y el rescate inició prácticamente cuando iba a amanecer, 12 horas después, cerca de las 5:30 o 6:00 de la mañana. No es como ahora que algo pasa y a los segundos se va. Yo me estaba preparando para ir a la universidad y me avisan a las 6 de la mañana del incidente".

Para finalizar, Reynoso señaló que "en ese momento, a mis 17 años, en mi inconsciencia decía que iba a aparecer y que iban a encontrar el avión, así lo pasé durante 15 días. Fueron apareciendo los cuerpos y yo no reaccionaba", concluyó.