Franco Zanelatto | Fuente: Liga 1

Franco Zanelatto ya firmó su nacionalización como peruano y no ocupará plaza de extranjero en la próxima temporada. Por su parte, el atacante paraguayo se refirió a este importante paso y a su regreso a Alianza Lima, club al que pertenece pero en el que todavía no ha podido jugar.

"Muy contento porque lo venía buscando desde hace tiempo. Si bien no nací acá, me siento un peruano más, estoy acá desde los 9 años, tengo mi novia acá, mis amigos peruanos. Estoy esperando la ceremonia final y que me den el DNI", indicó Zanelatto.

Asimismo, el paraguayo de 22 años habló su incorporación a Alianza Lima para el 2023: "Es una alegría inmensa poder llegar al bicampeón peruano, es una responsabilidad inmensa y un desafío muy grande pero lo tomo de la mejor manera y esperando el año que viene".

Como se recuerda, Franco Zanelatto fue comprado por el club blanquiazul en la temporada pasada pero fue cedido a préstamo a Alianza Atlético de Sullana, equipo donde tuvo un importante desempeño y llegó a anotar siete goles y tres asistencias en la temporada.

¡Franco Zanelatto será peruano!

“El paraguayo Franco Zanelatto Téllez acudió a la sede central de la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES en Breña para la firma del título de nacionalidad, que es la fase final del proceso de naturalización”, informó el ente nacional.

“El futbolista de Alianza Lima será citado en los próximos días por MIGRACIONES para participar de la ceremonia de Juramentación de la Nacionalidad Peruana, donde al igual que otros ciudadanos extranjeros recibirá el título que lo reconoce como compatriota”, finalizó.