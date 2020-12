Gabriel Achilier es defensa de la Selección de Ecuador. | Fuente: AFP

La llegada de Gabriel Achilier a Perú sorprendió a más de uno. Y, tal como lo informó RPP Noticias, ya hay un contrato con Alianza Lima de por medio para la temporada 2021. Sin embargo, el descenso deportivo del cuadro blanquiazul generó cierta incertidumbre respecto al futuro del acuerdo.

Este lunes, el representante del jugador rompió el silencio y declaró a la prensa, para intentar aclarar algunos puntos. "Han especulado muchas cosas, pero créanme que yo soy el primero que quiere explicarles toda la situación. Fueron muchas circunstancias que complicaron la situación de Gabriel Achilier. Él también quiere dar su punto de vista, el club tiene que dar su punto de vista, ellos tienen que aclarar la situación", dijo Santiago Arbide.

El mexicano, además, desmintió que su intención sea deshacer el vínculo. "Tenemos que resolver una situación contractual. Lo principal es que las circunstancias que habían en un principio, cambiaron. Algo que no había sucedido en 80 años, pasó y eso complicó las cosas, pero lo que sí puedo decir es que no venimos a romper un acuerdo. No se vino a romper nada, Venimos a solucionar un tema que está pasando", mencionó.

Respecto a cuándo se podría resolver, aseguró que el tema pasa por lo que resuelva la Federación Peruana de Fútbol. "Eso no depende de nosotros. Hay una situación en la FPF que se tiene que resolver. Mientras no se resuelva, somos parte de lo que está pasando. Depende de que se pongan de acuerdo.

Finalmente, no quiso referirse a si su representado, Gabriel Achilier, jugaría con Alianza Lima en Liga 2 o se iría prestado a otro club de la Liga 1: "No puedo comentar el tema de Gabriel. Cuando la FPF resuelva, todo va avanzar. Mientras no den un dictamen final, todo sigue parado".