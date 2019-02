Gabriel Leyes dejó Alianza Lima para unirse a River Plate de Uruguay. | Fuente: Prensa Alianza Lima

Gabriel Leyes vivirá por mucho tiempo en la retina del hincha de Alianza Lima por el doblete que marcó en la victoria por 2-0 ante Comerciantes Unidos que le permitió al equipo consagrarse campeón del Torneo Descentralizado 2017. El atacante uruguayo desató una enorme alegría esa tarde en el Estadio Alejandro Villanueva, donde el club íntimo levantó el campeonato nacional tras once años.

No obstante, aparte de ese cotejo, el paso de Gabriel Leyes por Alianza Lima fue mayormente caracterizado por una inconsistencia en el ámbito goleador, cosa que lo llevó a ganarse muchas críticas. El delantero 'charrúa', hoy en River Plate de Uruguay, manifestó que los comentarios de los hinchas no tenían ningún efecto sobre él y que la decisión de dejar el elenco pasó por un tema de querer ver más a su hijo.

"No hubo ningún motivo en particular que me obligó a irme, yo lo tomé nada más por el lado personal. Quería disfrutar de mi hijo y, como no estaba disfrutando de él al 100%, decidí venir a Uruguay. Sinceramente, las críticas no me hicieron ningún problema. Dijeran lo que dijeran, a mí eso me tenía sin cuidado. Yo igual hacía las cosas de la mejor manera posible", dijo Leyes a El Comercio.

Por otra parte, Gabriel Leyes se refirió a las críticas que recibía el estilo de juego impuesto por Pablo Bengoechea y consideró que estas se producían debido al gusto por parte del aficionado peruano para ver el fútbol en general.

"Pablo estaba convencido de lo que proponía y nosotros también, yo creo que se armó un problema por la manera que tienen de jugar los peruanos a comparación de cómo vivimos el fútbol los uruguayos. No sé si Alianza Lima jugaba a la uruguaya, pero era un método que utilizábamos para ganar. Lo de nosotros era ganar a como dé lugar y salimos campeones", finalizó Gabriel Leyes.