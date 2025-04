Preocupación en Alianza Lima por Guillermo Enrique: se someterá a estudios para descartar posible fractura

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Corrían apenas tres minutos cuando el infortunio se volvió a cruzar en el camino de Guillermo Enrique. El argentino, en una disputa por el balón con Adrián Ugarriza, quedó tendido en el césped ante el reclamo de todo el banco de Alianza Lima.

El árbitro, Joel Alarcón, no cobró falta. Pero, al ver que el jugador no se movía, paró las acciones y pidió asistencia médica. Tras ser atendido por algunos minutos, reingresó al campo. Sin embargo, no dio más y pidió su cambio.

Lo cierto es que la lesión de Guillermo Enrique sería mucha más grave de lo que se vio. Durante la transmisión del encuentro, los reporteros de cancha informaban que el argentino no paraba de llorar por el dolor.

Es más, indicaron que al lateral derecho le colocaron una bota y le habían dado muletas para que se pueda movilizar, lo que mostraría -a priori- la gravedad de su lesión.

Preocupación en Alianza Lima sobre posible lesión de Guillermo Enrique. | Fuente: X

Llegando a Lima se someterá a estudios

En ese contexto, el propio Franco Navarro, gerente deportivo de Alianza Lima, confirmó que Guillermo Enrique se someterá a algunos estudios para determinar la gravedad de la lesión.

En L1 Max, indicó esperar que no sea algo grave y que pueda estar en los próximos partidos del equipo.

"Va directamente a Lima, para una clínica, para sacarle las placas y resonancia. Roguemos y rezaremos para que no sea ninguna fractura o algo que le permita no jugar", dijo Navarro.