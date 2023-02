Guillermo Salas tendrá su primer partido como DT ante Universitario | Fuente: Liga 1

Alianza Lima debutó con una victoria en el Apertura por la Liga1 Betsson 2023. El cuadro victoriano venció 2-0 a Sport Boys por la cuarta jornada del Apertura del torneo peruano. Al finalizar el partido, el técnico blanquiazul dejó sus impresiones sobre el partido, analizó el desempeño de sus fichajes y también se refirió al partido que perdieron por walkover ante Sporting Cristal. "Los puntos se deben ganar en la cancha", soltó.





Saludo a los hinchas: "Primer quiero mandar un saludo especial y un mensaje a todos los que no pudieron venir al estadio. Muchos se sacrifican por tener los partidos de su club favorito en casa , pero esta vez no pudieron verlo. Esta victoria es para ellos".

Funcionamiento del equipo: "El primer partido siempre es difícil, ya sea de local o visita. El funcionamiento va ir mejorando. Tenemos varios jugadores nuevos en el once, en el plantel. Toma tiempo mejorar el funcionamiento, que se vayan conociendo y este partido no fue la excepción. Enfrentamos a un rival que es bastante difícil, que no te deja jugar y que te hostiga mucho. Nos costó bastante, se plantaron muy bien, no nos dieron espacios, pero el equipo agarró confianza, llegó el gol y se pudo definir el partido".

Desempeño de refuerzos: "Es el primer partido, recién están conociendo a sus compañeros. Una cosa es conocerlo en el entrenamiento y otra en un partido oficial. Es el primer partido a nivel de competencia y puede decir que fue aceptable. Santiago García es un central de experiencia. En 'Rifle' es un interior, extremo con experiencia y claridad. Pablo Sabbag, que se encontró con el gol en la primera oportunidad que tuvo, eso le dará confianza. Ellos van a seguir mejorando, van a conocer a sus compañero y va mejorar el colectivo".

No jugar en el inicio de la Liga1: "Era una decisión que escapaba de nosotros. Todo este tiempo hemos estado entrenado bien,. El equipo estaba enfocado para iniciar el torneo. Han sido semana difíciles porque los muchachos querían competir. Gracias a Dios se pudo jugar ahora. Ojalá que se llegue un acuerdo con la gente de la FPF por el bien del futbol peruano. Llegamos a un momento que estamos inquietos, había desesperación porque no teníamos fecha de inicio. Felizmente, llegó el día y fue con un triunfo"

Reprogramar el partido de Cristal: "Me encantaría jugarlo. Es un partido importante y los puntos se ganan en el campo. Nosotros estamos a la espera. Estamos seguros que se va a dar, pero ahora vamos a pensar en nuestro próximo partido con Universitario, que será difícil y ya estamos enfocamos en ello".

El clásico ante Universitario: Es un partido muy importante, a parte de la final que tuvimos el año pasado. Lo tomamos con mucha responsabilidad. Vamos a tratar que el grupo llegue bien. El grupo sabe lo qué es jugar un clásico. Será importante, duro y nos va tocar de visita. Los clásicos no hay que jugarlos. Hay que ganarlos.

Zambrano: Él tuvo un problema. Una contractura en el aductor. Ya está apto y vamos a ver cómo va en la semana. Vamos a tener a todos aptos.

.