Guillermo Salas: "Desde el primer partido de práctica ya querían que salga del club y aquí estamos"

En un partido vibrante disputado en el estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima y Universitario de Deportes empataron 0-0 en el segundo clásico de la Liga 1 Betsson 2023. El cuadro blanquiazul tuvo un mejor arranque de partido y en el primer tiempo estuvo más cerca del gol. Sin embargo, la visita equilibró las acciones en la complementaria y se colocó cerca del triunfo con un remate al palo de Edison Flores.

Al respecto, el entrenador Guillermo Salas indicó que su mensaje sí llega a su plantel. "No pienso así, porque sino no hubieran jugado como en el primer tiempo. Un partido muy intenso, un partido contra un gran equipo como Universitario que tiene un gran nivel. Tuvimos nuestras chances de gol. Fue un partido de alta intensidad de Copa Libertadores. Los dos venimos con buen ritmo, lo demostramos ahora. Fueron dos partidos distintos, uno en el primer tiempo y uno en segundo. Fue un tiempo para cada uno con opcasiones de gol", señaló en conferencia de prensa.

A continuación indicó que Alianza continúa enfocado en ganar el Clausura. "Lamentablemente las cosas no están saliendo como nosotros queremos. Hemos tenido partidos difíciles como Cristal, Boys y Universitario, y son los tres clásicos. Entonces seguir en la pelea, el equipo está comprometido. De hecho que hay jugadores que no juegan y que están molestos, pero es normal. Seguimos, el equipo está enfocado y con muchas ganas de seguir sumando y de pelear este campeonato Clausura, que sabiendo desde el inicio que iba ser más complicado que en el Apertura", agregó.

Asimismo, Salas señaló que el DT Jorge Fossati replanteó las acciones en el segundo tiempo y por este motivo apostó por los ingresos de Andrés Andrade y Christian Cueva para recuperar el balón.

"De hecho que uno siempre quiere que el equipo juegue, lamentablemente no siempre se puede jugar bien. En el primer tiempo fuimos superiores a Universitario, en el tema de jugar, de asociarnos, llegamos por banda. Con un rival bastante difícil y que tiene un bloque defensivo bastante fuerte. Tuvimos ocasiones y fuimos superiores, tanto así que el profesor Fossati replanteó en el segundo tiempo. En el segundo, tratamos de seguir con el mismo once y esperar seguir con la misma intensidad y con el mismo estilo de juego que teníamos. El profesor replanteó y nosostos replanteamos después, nos costó un poco que los cambios se metieran al juego".



Pablo Sabbag tuvo el primero en sus pies. | Fuente: Liga 1 Max

Salas sobre su continuidad en Alianza Lima

Guillermo Salas sostuvo que se encuentra firme como entrenador de Alianza Lima y deja en segundo plano las críticas.

"La presión y responsabilidad que uno tiene al dirigir a Alianza es así, no le presto mucha atención a lo demás, trato semana a semana revertir esta situación. Hemos venido ganando tan seguido que al hincha le duele los resultados, a nosotros no nos gusta perder, empatamos con Cristal y la 'U', pero seguimos en la pelea. Hay muchos equipos peleando, tenemos ese pequeño colchón del Apertura y debemos recuperarlo. No siento que sea una catástrofe para nosotros. No me toca mucho a mi el tema de las críticas, seguimos enfocado con el comando técnico para lograr el Clausura y luego el objetivo final", apuntó.

Para finalizar, Salas afirmó que desde el arranque de la temporada se habló de su salida, aunque resaltó aún se mantiene como entrenador del bicampeón nacional.

"Desde el primer partido de práctica que tuvimos saliendo de la pretemporada, que jugamos con el Nacional de Medellín, ya quería que salga del club y aquí estamos. Ganamos el Apertura, seguimos peleando, seguimos fuertes como grupo, seguimos fuertes como comando técnico y estoy seguro que a fin de año vamos a celebrar", culminó.

Edison Flores estuvo cerca de marcar el primero para Universitario | Fuente: Liga 1 Max

