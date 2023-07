Sebastián Avellino llegó a la concentración de Universitario previo al clásico con Alianza Lima [VIDEO]

Universitario de Deportes recibió una de las visitas más significativas de las últimas semanas. El preparador físico Sebastián Avellino llegó esta tarde al hotel de concentración del cuadro crema previo al encuentro con Alianza Lima por la Liga 1 Besson.

De acuerdo con algunas imágenes emitidas por TV Perú Deportes, el profesional uruguayo recibió el saludo de algunos de los integrantes del plantel. Además, se conoció que estuvo acompañado de su familia. Sin embargo, no estará presente en el Estadio de Matute para el partido con el cuadro Blanquiazul.

Franco Velazco, asesor legal de Universitario de Deportes, confirmó la noticia e indicó que el lunes o martes brindará una conferencia de prensa sobre la situación de Sebastián Avellino.

"Sebastián llegó el día de ayer a las 10 de la noche. Inmediatamente, se le realizaron los exámenes médicos respectivos. Se dio la posibilidad de visitar al equipo por algunos minutos. El lunes, máximo martes, brindaremos una conferencia de prensa dando detalles de todo el proceso que se ha realizado", indicó Velazco.

Sebastián Avellino llegó a la concentración de Universitario | Fuente: TV Perú Deportes

Sebastián Avellino dejó la prisión tras varios días detenido

La Justicia de São Paulo concedió el último jueves la libertad provisional al preparador físico de Universitario de Deportes, Sebastián Avellino Vargas, tras recibir la denuncia y convertirlo en imputado por gestos de racismo en el estadio Neo Química Arena durante el cotejo ante Corinthians por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2023.

La resolución consideró que no hubo violencia física o amenaza grave, por lo que no existe riesgo de orden público y riesgo de inaplicación de la ley. Además, el no tener antecedentes también ayudó para su liberación.

Como se recuerda, Sebastián Avellino fue acusado por los delitos de “practicar o incitar a la discriminación o prejuicio por razón de color, raza o etnia, con la agravante de que se produzca en un evento deportivo”. Por esta situación afrontaba un caso de hasta cinco años de pena privativa.

