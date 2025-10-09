'Chicho' Salas espera que 'Pipo' Gorosito renueve en Alianza Lima: "Se tiene que quedar un año más"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La tiene clara. Guillermo Salas, extécnico de Alianza Lima, indicó que el cuadro de La Victoria ha cumplido una destacada labor a nivel internacional durante el 2025.

En entrevista en exclusiva con Fútbol como cancha de RPP, el exfutbolista enfatizó que, a pesar de haber jugado una gran Copa Sudamericana, el hincha -a final de año- siempre quiere títulos, y eso le puede pasar factura a la institución.

"Son 18 partidos los que ha tenido a nivel internacional que nadie lo ha logrado. Le ha lavado un poquito, no solamente la cara al club Alianza Lima, sino al fútbol nacional. Hace tiempo no teníamos una representación tan linda y la hemos tenidos", indicó en un primer momento.

"Pero, también pasa factura de que eres equipo grande y lo que quiere la gente y la hinchada son título. Llega a fin de año y no consigues nada, solamente una buena participación, la gente se molesta", complementó.

Guillermo Salas espera renovación de Pipo Gorosito

En ese sentido, 'Chicho' indicó que sí deberían renovarle a Néstor Gorosito por lo menos un año más, pues considera que ya conoce el fútbol peruano y tendrá tiempo para armar un buen plantel.

"Creo que sí deberían renovarle a ‘Pipo’. Se tiene que quedar y darle un año más para que él pueda gestionar y armar bien su plantel para el próximo año", indicó al inicio.

"Él no conocía mucho el torneo local, ya lo conoció y experimentó, ahora debería hacer una gran campaña y ser campeón nacional, que es lo que la hinchada quiere", finalizó.