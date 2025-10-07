Alianza Lima vs. ADIFFEM: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la Copa Libertadores Femenina 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima vs. ADIFFEM EN VIVO: se enfrentan este miércoles 8 de octubre en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, en Buenos Aires (Argentina). El partido corresponde a la fecha 3 del grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025 y se jugará a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por Pluto TV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Alianza Lima afronta su último partido de la fase de grupos esperando no decirle adiós a la Copa Libertadores Femenina. Tras debutar con un empate sin goles ante Boca, las dirigidas por José Leteleir cayeron 1-2 ante el Ferroviária brasileño, un resultado que complica su permencia en el certamen.

Aún tienen chances de instalarse en cuartos de final, sin embargo, están obligadas a derrotar al ADIFFEM de Venezuela y esperar la caída de Boca Juniors frente a Ferroviária, el único que ya aseguró su presencia ene la siguiente etapa.

Alianza Lima vs ADIFFEM: ¿qué necesitan las ‘blanquiazules’ para avanzar de ronda en la Copa Libertadores Femenina 2025?

A Alianza Lima solo le sirve el triunfo para tener posibilidades de llegar a cuartos de final, pero al mismo tiempo requiere de la derrota de Boca Juniors. Si los dos equipos igualan en puntaje, se considera el resultado del enfrentamiento directo entre ambos durante la fase de grupos. Como empataron 0-0, el siguiente punto a considerar es la diferencia de goles.

Alianza tiene -1 y Boca +2 en diferencia de goles, por lo que las peruanas necesitan golear y esperar una derrota argentina por la mínima, o un triunfo ajustado y que Boca caiga por amplio margen. Si Alianza gana 2-0 y Boca pierde 2-0, también avanzará de ronda.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs ADIFFEM EN VIVO por la Copa Libertadores Femenina 2025?

El partido entre Alianza Lima vs ADIFFEM por la Copa Libertadores Femenina se disputará el miércoles 8 de octubre en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, de la ciudad de Buenos Aires (Argentina). El recinto tiene capacidad para recibir a 32 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs ADIFFEM EN VIVO por la Copa Libertadores Femenina 2025?

En Perú , el partido Alianza Lima vs. ADIFFEM comienza a las 2:00 p.m.

, el partido Alianza Lima vs. ADIFFEM comienza a las 2:00 p.m. En Venezuela , el partido Alianza Lima vs ADIFFEM comienza a las 3:00 p.m.



, el partido Alianza Lima vs ADIFFEM comienza a las 3:00 p.m. En Argentina, el partido Alianza Lima vs ADIFFEM comienza a las 4:00 p.m.

En Colombia, el partido Alianza Lima vs ADIFFEM comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs ADIFFEM comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs ADIFFEM comienza a las 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs ADIFFEM comienza a las 3:00 p.m.



En Brasil, el partido Alianza Lima vs ADIFFEM comienza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs ADIFFEM comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs ADIFFEM comienza a las 4:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza Lima vs ADIFFEM comienza a las 3:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs ADIFFEM comienza a la 1:00 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs ADIFFEM EN VIVO por TV y streaming?

El partido entre Alianza Lima vs ADIFFEM se podrá ver EN VIVO por Pluto TV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Alianza Lima vs ADIFFEM: alineaciones posibles

Alianza Lima: Maryory Sánchez; Yomira Tacilla, Neidy Romero, Tifani Molina, Kaila Gomes; Estefania González, Rafaela Marques, Silvani Silva; Annaysa Afonso, Joyce Amara y Adriana Lúcar. DT: José Letelier.

ADIFFEM: Z. Liendo; F. Perozo, E. Casañas, C. Payares, E. García, A. Gámez; M. Chirinos, M. Rodríguez, B. Sandoval; G. Hernández, A. Vanegas. DT: Lenín Bastidas.

Alianza Lima vs ADIFFEM: últimos resultados

05/10/2025 | Alianza Lima 1-2 Ferroviária – Libertadores Femenina

02/10/2025 | Boca Juniors 0-0 Alianza Lima – Libertadores Femenina