Alianza Lima oficializó la salida de Daniel Ahmed y de Víctor Hugo Marulanda de la institución blanquiazul, pero no serán las únicas. La administración también decidió prescindir de los servicios de Guillermo Salas.

'Chicho' Salas, quien era técnico del equipo de reserva de Alianzza Lima, será otro de los que dejará el club. ¿El motivo? RPP Noticias pudo conocer que al no desarrollarse el torneo de esa categoría en la Liga 2, es innecesario contar con un entrenador.

Aunque la administración de Alianza Lima aún no le ha comunicado su decisión a Guillermo Salas, tal como el propio técnico lo hizo saber.

"Desde la institución todavía no me han avisado nada, no hay nada oficial, así que yo estoy a la espera para saber que es lo que resuelve el club sobre mi futuro", dijo Guillermo Salas al programa Toca y Pasa.

RECLAMOS

Alianza Lima envió dos cartas a la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol para que le reduzca puntos a Carlos Stein por no cumplir a tiempo con obligaciones económicas debido a que es la tercera vez que no pagaba a tiempo.

La carta a la letras dice “en amparo del Reglamento de Licencias, solicitamos se sancione a la Asociación Futbol Club Carlos Stein con sanción de resta de puntos, conforme al Reglamento de Licencias, como consecuencia del incumplimiento sistemático y constante de sus obligaciones”.