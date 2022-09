Guillermo Salas | Fuente: Liga 1

Este domingo Alianza Lima venció por 2-1 a Carlos Stein por la fecha 12 del Torneo Clausura en el estadio Víctor Montoya de Jaén y, por su parte, Guillermo Salas, entrenador interino del cuadro 'blanquiazul', se refirió a este triunfo que les permite seguir peleando en la parte alta de la tabla.

"Siento mucha alegría por la confianza de la institución para poder tomar este momento difícil. Pero cuando la familia te necesita, siempre uno está y para mí Alianza Lima es la familia", sostuvo Salas en diálogo con RPP Noticias.



Asimismo, Salas agregó: "Estuve año y medio con el profesor Carlos Bustos y este resultado también se debe a él, yo en una semana no voy a cambiar el entrenamiento ni a los jugadores. Estoy contento por el resultado y estoy agradecido con los jugadores, con el área médica y todas las demás áreas de la gran institución que es Alianza".

En tanto a conseguir el triunfo, Salas precisó: "Era importante ganar más allá del juego, las condiciones de juego fueron muy difíciles por la temperatura, por el campo, pero los muchachos dieron todo y pudimos sacar los tres puntos muy valiosos en una plaza bastante complicada".

Sobre su continuidad en el cargo de director técnico, Salas indicó: "No me han dicho si me voy a quedar hasta final de temporada, esto es partido a partido". Por último, 'Chicho' Salas fue consultado sobre el polémico penal cobrado en favor de Alianza Lima: "Desde donde yo estoy, es penal, vamos a verlo más tarde".