Alianza Lima versión 2019. | Fuente: EFE

El gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, volvió a reiterar el apoyo para el técnico argentino Miguel Ángel Russo y el plantel de jugadores tras la derrota ante Palestino por la Copa Libertadores.

“Vamos a manejarlo dentro del club. Es algo que se debe manejar internamente. La única forma es salir de este momento que recién inicia en siete partidos de la Liga 1, tres de Copa y dos internacionales. Nadie va a patear el tablero acá. Al contrario, es un momento que debemos mostrar más calma, trabajar y estar unidos”, declaró Zevallos en entrevista al programa Fútbol como Cancha en RPP Noticias.

Zevallos, además, señaló que Alianza Lima seguirá apostando por la Liga 1 Movistar y la Copa Libertadores, pese que en el torneo internacional se ubican en el último lugar de su serie.

“La Copa es difícil, uno debe poner los pies sobre la tierra, pero como está la tabla, en la Copa no estamos eliminados y si se obtiene un resultado positivo en Argentina, que todo puede pasar, veremos qué pasa en las últimas fechas. En el campeonato hemos perdido algunos partidos, pero aún quedan muchos puntos por delante y no vamos a descuidar ninguno de los frentes”, añadió.

“Acá hay tranquilidad, pese que los resultados no son los mejores. Es un equipo con 11 jugadores y técnico nuevo. Y no todo funciona como debe funcionar. No voy a negar que el ambiente no es el mejor. Hay que trabajar y hay que darle vuelta a la página. La confianza es total para el técnico y al plantel”, expresó el dirigente blanquiazul.

Finalmente, Zevallos señaló ue el delantero Mauricio Affonso está totalmente recuperado de su lesión y está apto para los próximos partidos de Alianza Lima.