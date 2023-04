Hernán Barcos sobre la posible salida de Guillermo Salas de Alianza Lima: "Me parece un buen chiste"

El Pirata aseguró que Chicho Salas tiene el respaldo de los jugadores, dirigentes e hinchada blanquiazul. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alianza Lima

En su defensa. Hernán Barcos negó la posibilidad de que Guillermo Salas deje el banquillo de Alianza Lima. En declaraciones para Fútbol como cancha de RPP Noticias, el Pirata indicó que el comentario sobre la salida de Chicho es un “buen chiste” y que lo única que buscan es desestabilizarlos.

“Fue un buen chiste decir que van a sacar al técnico cuando va primero y peleando la Libertadores. Es muy difícil. Creo que le erró el momento. No sé ni quién lo hizo, pero erró el momento. Si quisieron desestabilizar o poner en duda la continuidad de Chicho, por ahí si lo decían después de que perdimos con Huancayo, después de perder un partido y se viene la Libertadores, por ahí vendía un poco más, pero ahora no”, indicó en un primer momento.

Ante esto, afirmó que Guillermo Salas continuará en su cargo, pues tiene el apoyo y el respaldo de los jugadores, dirigentes y fanáticos.

“El grupo está muy bien. No hay duda de que Chicho va a continuar. Él está tranquilo en su puesto. El trabajo lo está haciendo muy bien, así que tiene el respaldo tanto de los jugadores, los dirigentes y de la hinchada. No hay motivo por el cual sacarlo. No cabe ninguna duda que debe continuar”, finalizó.

Barcos incómodo con programación de los partidos de Alianza Lima

Por otro lado, el atacante de Alianza Lima se mostró mortificado por la programación del partido ante Cantolao del último fin de semana, a pesar de haber solicitado el cambio de fecha.

"Al parecer que no. Pedimos para jugar el lunes y no nos aceptaron. Y a los otros sí. Nosotros sabemos que siendo Alianza estamos en contra de todos y contra todo. Pero no nos molesta, tenemos un equipo preparado y 25 o 26 jugadores para jugar", señaló el argentino.

"Es la primera vez que me pasa que en un país en vez de ayudar a los equipos que están compitiendo internacionalmente, los perjudica. Nosotros estamos representando al Perú y nos ponen un partido para el otro día, va a mermar en el campeonato local o en el internacional. A los equipos que están compitiendo internacionalmente hay que ayudarlos, no hay que perjudicarlos", agregó.





