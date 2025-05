Hernán Barcos asegura que no hubo mano en su gol anulado: "Está pasando mucho con nosotros"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima fue de atrás hacia adelante y empató a uno con Atlético Grau, de visitante, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga1 Te Apuesto. El gol victoriano lo anotó Hernán Barcos, que habló sobre el gol que le anularon y que pudo cambiar la historia del partido.

"No siento que me pega en la mano, él dice que me pega en la mano, pienso que le pega en la mano al defensor, él dice que en el VAR se ve, son situaciones que pasan, lamentablemente está pasando bastante con nosotros. (...) Tengo respeto por todos los árbitors y se equivocan como todos", señaló Barcos en conferencia de prensa.



Además, el 'Pirata' Barcos habló de la expulsión de Renzo Garcés, que nuevamente fue expulsado y dejó con un hombre menos a Alianza.

"Tenemos bastantes expulsados, le dije que la primera falta no sé si es para amarilla porque a mí me hacen 50 faltas de esas y no sacan amarillas, la segunda falta de Renzo sí era amarilla. Pero no es excusa, en el primer tiempo lo regalamos y nos costó un gol", agregó.

Para finalizar, Barcos aseguró que Alianza tendrá que "cambiar de chip" de cara al duelo clave ante Talleres en Argentina en Copa Libertadores.

"Hay que cambiar el chip, nos quedan cinco días para una nueva final en la Copa Libertadores. Tenemos que ir a Córdoba, sabemos que en este partido no estuvimos en el nivel que deberíamos. Vamos a dejar todo para clasificar en la Libertadores y en el campeonato local tratar de ganar todos los partidos que nos quedan", finalizó.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Cuándo volverá a jugar Alianza?

El Alianza Lima vs Talleres por la Copa Libertadores se disputará este jueves 15 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. El recinto tiene capacidad para 57 000 espectadores.