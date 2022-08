Hernán Barcos | Fuente: Alianza Lima

El último domingo, Alianza Lima igualó por 1-1 ante UTC en Cajamarca por la fecha 9 del Torneo Clausura y, en su regreso a Lima, Hernán Barcos, delantero del cuadro blanquiazul, se refirió a ese encuentro.

"Este empate molesta por cómo se dieron las cosas en el partido. Alianza siempre fue protagonista en el juego y se nos escaparon puntos importantes, seguramente, difíciles de digerir, pero tenemos que seguir trabajando porque el domingo tenemos el Clásico y hay que pensar en ganarlo", sostuvo Barcos a la prensa.

Asimismo, el 'Pirata' fue consultado sobre el arbitraje de Bruno Pérez: "No me gusta hablar de los árbitros porque siempre suena a excusa pero hay cosas que son muy claras, sobre todo, en los penales que no nos cobran. Esta vez nos cobraron uno, pero hubo otras situaciones que fueron muy claras, sin embargo hay que seguir trabajando y no pensar en los demás".

En tanto al siguiente partido ante Universitario de Deportes, Barcos sostuvo: "Como siempre ha sucedido, este domingo vamos a tener el apoyo de toda nuestra gente y los clásicos siempre hay que ganarlos como sea. Esta clase de partidos tienen un sabor diferente por todo lo que se genera, pero igual valen tres puntos como todos. Por ello, no solo en los Clásicos hay que estar al cien por ciento sino siempre".

¿Jefferson Farfán llegará al clásico?

Por último, Hernán Barcos se refirió a la posibilidad de que la 'Foquita' pueda ser considerado para el clásico: "Aún no ha podido entrenar con nosotros y no sé si estará o no en el clásico; pienso que eso depende más del cuerpo técnico y no tanto de los jugadores".