Hernán Barcos | Fuente: GOL Perú

Este martes la Universidad César Vallejo venció por 3-2 a Alianza Lima por la fecha 14 de la Liga 1 del Torneo Clausura con goles de Yorleys Mena, Alejandro Ramírez y Jairo Vélez en el estadio Mansiche de Trujillo. Tras el encuentro, Hernán Barcos, jugador del conjunto íntimo, se refirió a esta derrota que los complica al sumar en la parte alta de la tabla de posiciones.

"Partido difícil, sabíamos que iba a ser difícil. No jugamos el mejor partido, no implementamos nuestro juego. Tenemos que seguir mejorando, pelear hasta el final y no nos podemos quedar en este resultado. Va a depender de los próximos cinco partidos", indicó Barcos en diálogo con GOL Perú.

Asimismo, el 'Pirata' Barcos, autor del segundo gol del conjunto íntimo, agregó: "Perdemos una chance de seguir peleando más arriba, pero hay que esperar. No podemos dejar escapar más puntos".

En tanto a lo que le faltó al conjunto blanquiazul, Barcos sostuvo: "Nos faltó crear más situaciones, tener más la pelota, no fuimos el Alianza Lima que normalmente somos, de ir para adelante. Hoy lamentablemente no creamos muchas situaciones de gol".

Con este resultado, Alianza Lima se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura con 27 puntos, mientras que la Universidad César Vallejo ocupa la quinta casilla con 25 puntos.

Alianza Lima vs. Universidad César Vallejo: alineaciones confirmadas



César Vallejo: Carlos Grados; Leandro Fleitas, Renzo Garcés, Jersson Vásquez; Carlos Cabello, Alejandro Ramírez, Arquímedes Figuera, Frank Ysique; Yorleys Mena, Osnar Noronha y Jairo Vélez.

Alianza Lima: Angelo Campos; Pablo Míguez, Fabio Rojas, Gino Peruzzi, Ricardo Lagos; Jairo Concha, Josepmir Ballón, Pablo Lavandeira; Arley Rodríguez, Aldair Rodríguez y Hernán Barcos.