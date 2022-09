Hernán Barcos | Fuente: Alianza Lima

El último domingo, Alianza Lima cayó por 2-0 ante Universitario de Deportes por la fecha 10 del Torneo Clausura y, por su parte, Hernán Barcos, delantero del cuadro blanquiazul, se refirió a esta dura derrota y pidió disculpas a los hinchas del club íntimo.

"El grupo está dolido por cómo se dieron las cosas en el Clásico. No pudimos imponer nuestro fútbol, ni ideas y definitivamente perder esta clase de partido, con nuestra gente, duele mucho pero hay que salir adelante. Sobre el papel estaba todo a nuestro favor, pero en la práctica no fue así. Pienso que los primeros minutos salimos muy bien, incluso tuvimos algunas oportunidades para anotar que no supimos aprovecharlas, sin embargo, en el segundo tiempo, en una pelota parada ellos nos anotaron y ahí se nos complicaron las cosas porque luego no tuvimos reacción ante la adversidad. Luego con el segundo gol de ellos, se desarmó todo y se desequilibró el equipo", indicó el 'Pirata' a la prensa en la salida de sus entrenamientos.

Asimismo, Barcos agregó: "Solo queda pedirle perdón al hincha de Alianza Lima por el partido que perdimos. Pienso que nos quedamos con ese sabor amargo de que pudimos hacer algo más, pero les digo que continúen confiando que vamos a pelear hasta el final por el campeonato".

Hernán Barcos sobre Jefferson Farfán:

Por otro lado, Hernán Barcos fue consultado sobre el retorno de la 'Foquita' a las canchas: "Jefferson está con las mismas ganas de seguir participando en los partidos y tratar de seguir ayudando al equipo. Él está haciendo el mayor de los esfuerzos para estar en la cancha. Hoy hablé con él pero solo hablamos de cómo está el grupo y no de cómo acabó del clásico".

En tanto a alguna presunta rivalidad, Barcos indicó: "No se va a partir el grupo por un jugador. El grupo está bien, tranquilo. Si Jefferson estuvo en la cancha fue porque estuvo programado, seguramente, entre dirigentes, cuerpo técnico, cuerpo médico y el mismo Jefferson que quería estar en este partido. No por eso el grupo se va a romper".