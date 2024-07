Hernán Barcos se llena de optimismo tras triunfo de Alianza: "No estamos en crisis, estamos punteros"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima ganó 1-0 a Unión Comercio en medio un momento que no es de los mejores, ya que la derrota en el clásico ante Universitario de Deportes removió los cimientos del cuadro de La Victoria, que ya no cuenta con el colombiano Alejandro Restrepo en el banquillo.

Luego del triunfo ante Unión Comercio, Hernán Barcos destacó el accionar de sus compañeros en el compromiso que se desarrolló en el estadio Alejandro Villanueva.

"Trabajaron bien, hicieron un buen partido, por suerte lo pudimos destrabar con un gol en contra. Tuvimos una semana difícil, tenemos un gran grupo, estamos en Alianza y eso es lo más importante", afirmó Barcos en L1Max.

El atacante agregó que "no fue un partido fácil para nosotros, nos está costando lo externo que nos viene perjudicando desde hace tiempo".

En otro momento, Barcos aseguró que Alianza no se encuentra en crisis. "Esto también es para darle tranquilidad a los dirigentes, para que puedan elegir bien al próximo entrenador. Sé que es un momento difícil, pero no estamos en crisis, perdimos un partido, importante sí, pero perdimos un partido. Ahora quedamos punteros. Faltan partidos y estamos en el camino", indicó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Tarek Carranza y su autogol contra Alianza Lima. | Fuente: Liga 1Max

Lamenta salida de Alejandro Restrepo

Hernán Barcos cree que la salida de Alejandro Restrepo es una mala noticia para Alianza, aunque destaca que se vive una presión ser parte del equipo blanquiazul.

"Nos duele a todos por la gran persona que es, no lo pudimos defender de la mejor forma, porque los resultados no se nos dieron. Se fue un grande que nos un legado y nos dejó cosas importantes. Una idea de juego clara. Hacía tiempo que eso no pasaba. Un tipo que venga y deje un legado en el club y que a todos nos duela de esta manera que se vaya", aseguró.

Barcos también le envió un mensaje esperanzador a la hinchada íntima. "Al hincha le pedimos paciencia, sabemos que están molestos, nos ponemos en el lado del hincha, tratamos de dar lo mejor de nosotros, estamos haciendo lo mejor, los dirigentes también y estamos en el camino para poder ganar el Clausura".

Alianza lleva nueve puntos y se ubica en el primer lugar a falta de los partidos de ADT (9), Universitario (7), Melgar (6) y Sporting Cristal (6).