"Ya lo estábamos llevando a cabo": administrador de Alianza Lima habla de la salida de Restrepo

Los tiempos en Alianza Lima no son los mejores debido a la salida del director técnico Alejandro Restrepo, quien se marchó del primer equipo luego de la caída en el Clásico contra Universitario en el Estadio Monumental.

Uno de los que decidió la marcha del entrenador colombiano fue Rafael Medina, administrador de Alianza Lima, y justamente RPP conversó con él por la actualidad blanquiazul. Se le consultó directamente por su ahora exestratega.

"Es una decisión que ya estábamos tomando adelante en la gerencia deportiva. Estamos convencidos que el trabajo que va hacer Bruno Marioni será el correcto. Es un proyecto que tenemos previsto mantener hasta fin de año teniendo en claro que queremos ser campeones", sostuvo Medina previo al cotejo de Alianza frente a Unión Comercio en el Estadio Alejandro Villanueva.

Además, dio cuenta respecto a la continuidad de Bruno Marioni en el puesto de director de fútbol del club. Este último no se mueve de Matute.

"No recuerdo haber recibido ningún tipo de renuncia. Él trabaja con nosotros como todos los días desde la mañana hasta la tarde", manifestó.

Por último, la cabeza de Alianza Lima indicó que nadie tiene injerencia en sus decisiones y que trabaja constantemente para lograr los objetivos a fin de temporada

"Yo soy el administrador concursal del grupo, del club, y tengo claro que las decisiones las tomo desde el día en que llegué. Al hincha uno se le está agradecido por su respaldo. Que confíe porque tenemos un trabajo correcto. Falta un tiempo y es el momento de estar tranquilos. Claros en que lo que va a venir serán buenos resultados", sostuvo.

Otro de los que habló fue el mismo Marioni, aunque este tuvo palabras para lo que es la controversia con el DT argentino Cristian Díaz.

"Yo con él no me hablaba hace 20 años. Luego no tuvo contacto, hasta ahora. Esa es nuestra relación (...) Cada vez que hablamos de una negociación, hablamos de contratos y montos. Eso es habitual. En esta, se ha dado una particularidad y hemos decidido frenar esta situación porque nuestra área legal nos los pidió al generarse situaciones externas, que todo el mundo conoce", dijo.

