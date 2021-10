Hernán Barcos tiene 7 goles en la Liga 1 con Alianza Lima | Fuente: Alianza Lima

Alianza Lima ha tenido un rendimiento óptimo en la Fase 2, donde lidera el certamen siendo invicto y cada vez más cerca de conseguir su pase a la final de la Liga 1 Betsson. Un hombre clave en la temporada es el argentino Hernán Barcos.

El ‘Pirata’ demostró toda su experiencia en el cuadro blanquiazul y se ganó un lugar en el once de Carlos Bustos, siendo la principal arma para generar ataque. Registra 7 goles y 8 asistencias, cifras que expresan su buen rendimiento en el curso.

"Hemos trabajado bastante para lograr lo que venimos consiguiendo. Uno siempre intenta perfeccionar lo que le cuesta y aprovechar sus virtudes. Siempre trato de ayudar al grupo, independientemente de si hago goles o asisto”, dijo el delantero en ‘AS’.

Hernán Barcos y el retiro en Alianza Lima

Alianza Lima ya consiguió su clasificación a la Copa Libertadores 2022 y ahora pugna por el título nacional. Para Hernán Barcos es su objetivo primordial, aunque también piensa en el final de su carrera siguiendo como blanquiazul.

"Me voy a retirar cuando el físico no me dé más, que no pueda parar una pelota, que no pueda jugar al nivel al que estoy acostumbrado. Ahí me retiraré por respeto al fútbol (...) Alianza es lindo. Es un club y un país que me abrieron las puertas, que me dieron la oportunidad de volver a ser yo. Sería un placer terminar mi carrera acá por lo que venimos haciendo. Ojalá que terminemos bien el año", señaló.

Con 37 años, Hernán Barcos tiene claro su intención de jugar de manera profesional al menos una temporada más y tiene el deseo de continuar en Alianza Lima.

"La idea es quedarme un año más. Depende del club. Seguramente cuando termine esta fase nos sentaremos a conversar, a ver qué quiere el club y lo que queremos como familia. Tomaremos la decisión en conjunto", aseguró.





