Malas noticias para Pipo Gorosito en el cierre del campeonato: Jean Pierre Archimbaud sufrió lesión y tuvo que ser operado

Malas noticias llegan de La Victoria. Alianza Lima informó que Jean Pierre Archimbaud tuvo que ser operado tras sufrir una seria lesión en una de sus rodillas.

A través de un comunicado emitido en sus historias de Instagram, el conjunto Blanquiazul indicó que el volante central sufrió un golpe en los entrenamientos del día miércoles 12 de noviembre que le impidieron seguir sus trabajos con normalidad.

Tras los exámenes médicos correspondientes, se determinó que el futbolista sufrió una lesión ligamentaria colateral en la rodilla izquierda.

Operación de Jean Pierre Archimbaud y tiempo de recuperación

Alianza Lima, en su comunicado, informó que Jean Pierre Archimbaud fue operado con éxito el sábado 15 de noviembre. Y si bien no se dio a conocer el tiempo que estará fuera de las canchas, se indicó que el jugador ya empezará su proceso de rehabilitación.

"El día de ayer, sábado 15 de noviembre, el jugador fue sometido a una intervención quirúrgica, la cual se desarrolló con total éxito", indica la misiva.

"En los próximos días iniciará su proceso de rehabilitación bajo la supervisión del Departamento Médico del club", finaliza el comunicado.