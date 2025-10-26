Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26 EN VIVO: así está en la fecha 1 del torneo

Sigue los resultados y la tabla de posiciones en el comienzo de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26.
Una nueva temporada está en marcha. La Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026 levanta el telón en una campaña en la que serán otra vez 12 equipos participantes en la máxima categoría y con Alianza Lima defendiendo su condición de actual bicampeón.
La primera fase se jugará a round-robin y después se pasará a otra etapa con los 10 mejores de la clasificación. Posteriormente seguirán los playoffs con 8 elencos, una instancia en la que ya se contará con el Video Challenge como novedad para esta edición.
Fixture de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025
Sábado 25 de octubre
2:45 p.m. | Deportivo Soan 2-3 Rebaza Acosta
5:00 p.m. | U. San Martín 3-1 Olva Latino
7:00 p.m. | Universitario 3-1 Deportivo Géminis
Domingo 26 de octubre
12:30 p.m. | Regatas Lima 3-0 Deportivo Wanka
3:15 p.m. | Alianza Lima vs. Kazoku No Perú
5:00 p.m. | Circolo Sportivo Italiano vs. Atlético Atenea
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025-26
Fecha #1
|#
|EQUIPO
|PJ
|PG
|PP
|SETS
|PUNTOS
|1.
|Regatas Lima
|1
|1
|0
|3:0
|3
|2.
|San Martín
|1
|1
|0
|3:1
|3
|3
|Universitario
|1
|1
|0
|3:1
|3
|4.
|Rebaza Acosta
|1
|1
|0
|3:2
|2
|5.
|Deportivo Soan
|1
|0
|1
|2:3
|1
|6.
|Deportivo Géminis
|1
|0
|1
|1:3
|0
|7.
|Olva Latino
|1
|0
|1
|1:3
|0
|8.
|Deportivo Wanka
|1
|0
|1
|0:3
|0
|9.
|Alianza Lima
|0
|0
|0
|0
|10.
|Atlético Atenea
|0
|0
|0
|0
|11.
|Circolo Sportivo
|0
|0
|0
|0
|12.
|Kazoku No Perú
|0
|0
|0
|0
¿Cuál es el formato de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?
La Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26 se dividirá en tres etapas. La primera fase será en round-robin enfrentándose todos contra todos a lo largo de 11 jornadas, donde los diez mejores avanzarán a la siguiente instancia.
En la segunda etapa volverán a jugar todos contra todos en 9 fechas y los ocho mejores clasificarán a los playoffs.
La tercera ronda se jugará a partidos eliminatorios desde cuartos de final con el mejor de dos partidos en cada llave.