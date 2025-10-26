Últimas Noticias
Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26 EN VIVO: así está en la fecha 1 del torneo

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26 | Fuente: Composición
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Sigue los resultados y la tabla de posiciones en el comienzo de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26.

Una nueva temporada está en marcha. La Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026 levanta el telón en una campaña en la que serán otra vez 12 equipos participantes en la máxima categoría y con Alianza Lima defendiendo su condición de actual bicampeón.

La primera fase se jugará a round-robin y después se pasará a otra etapa con los 10 mejores de la clasificación. Posteriormente seguirán los playoffs con 8 elencos, una instancia en la que ya se contará con el Video Challenge como novedad para esta edición.

Fixture de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025

Sábado 25 de octubre

2:45 p.m. | Deportivo Soan 2-3 Rebaza Acosta

5:00 p.m. | U. San Martín 3-1 Olva Latino

7:00 p.m. | Universitario 3-1 Deportivo Géminis

Domingo 26 de octubre

12:30 p.m. | Regatas Lima 3-0 Deportivo Wanka

3:15 p.m. | Alianza Lima vs. Kazoku No Perú

5:00 p.m. | Circolo Sportivo Italiano vs. Atlético Atenea

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

Fecha #1

#EQUIPOPJPGPPSETSPUNTOS
1.Regatas Lima1103:03
2.San Martín1103:13
3Universitario1103:13
4.Rebaza Acosta1103:22
5.Deportivo Soan1012:31
6.Deportivo Géminis1011:30
7.Olva Latino1011:30
8.Deportivo Wanka1010:30
9.Alianza Lima000
0
10.Atlético Atenea000
0
11.Circolo Sportivo000
0
12.Kazoku No Perú000
0

¿Cuál es el formato de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

La Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26 se dividirá en tres etapas. La primera fase será en round-robin enfrentándose todos contra todos a lo largo de 11 jornadas, donde los diez mejores avanzarán a la siguiente instancia.

En la segunda etapa volverán a jugar todos contra todos en 9 fechas y los ocho mejores clasificarán a los playoffs.

La tercera ronda se jugará a partidos eliminatorios desde cuartos de final con el mejor de dos partidos en cada llave.

