Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26 EN VIVO: así está en la fecha 1 del torneo

Una nueva temporada está en marcha. La Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026 levanta el telón en una campaña en la que serán otra vez 12 equipos participantes en la máxima categoría y con Alianza Lima defendiendo su condición de actual bicampeón.

La primera fase se jugará a round-robin y después se pasará a otra etapa con los 10 mejores de la clasificación. Posteriormente seguirán los playoffs con 8 elencos, una instancia en la que ya se contará con el Video Challenge como novedad para esta edición.

Fixture de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025

Sábado 25 de octubre

2:45 p.m. | Deportivo Soan 2-3 Rebaza Acosta

5:00 p.m. | U. San Martín 3-1 Olva Latino

7:00 p.m. | Universitario 3-1 Deportivo Géminis

Domingo 26 de octubre

12:30 p.m. | Regatas Lima 3-0 Deportivo Wanka

3:15 p.m. | Alianza Lima vs. Kazoku No Perú

5:00 p.m. | Circolo Sportivo Italiano vs. Atlético Atenea

¡𝗚𝗥𝗔𝗡 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗢, 𝗣𝗨𝗠𝗔𝗦! 🙌💛



Con este punto de Cat Flood, nos llevamos el triunfo ante Géminis por la fecha 1 de la LPV.#PumasConGarra pic.twitter.com/1WBgyBzEWM — Universitario Vóley (@VoleyU1924) October 26, 2025

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

Fecha #1

# EQUIPO PJ PG PP SETS PUNTOS 1. Regatas Lima 1 1 0 3:0 3 2. San Martín 1 1 0 3:1 3 3 Universitario 1 1 0 3:1 3 4. Rebaza Acosta 1 1 0 3:2 2 5. Deportivo Soan 1 0 1 2:3 1 6. Deportivo Géminis 1 0 1 1:3 0 7. Olva Latino 1 0 1 1:3 0 8. Deportivo Wanka 1 0 1 0:3 0 9. Alianza Lima 0 0 0

0 10. Atlético Atenea 0 0 0

0 11. Circolo Sportivo 0 0 0

0 12. Kazoku No Perú 0 0 0

0

¿Cuál es el formato de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

La Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26 se dividirá en tres etapas. La primera fase será en round-robin enfrentándose todos contra todos a lo largo de 11 jornadas, donde los diez mejores avanzarán a la siguiente instancia.

En la segunda etapa volverán a jugar todos contra todos en 9 fechas y los ocho mejores clasificarán a los playoffs.

La tercera ronda se jugará a partidos eliminatorios desde cuartos de final con el mejor de dos partidos en cada llave.