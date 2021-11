Alianza Lima campeón. | Fuente: AFP

Jefferson Farfán se pronunció por primera vez en sus redes sociales luego del título de Alianza Lima en la Liga 1 Betsson. La 'Foquita' dijo que nunca dudó en volver al equipo blanquiazul tras su salida de Lokomotiv de Moscú.

"Cuando salí de Rusia mucho se especulaba sobre cuál sería mi próximo destino, se hablaban de clubes, de países y lugares donde podría jugar. Pero en mi cabeza solo tenía un lugar en mente, y ese era mi Alianza Lima. Me fui campeón hace más de 17 años y mi sueño era volver, pero volver a lo grande y ayudar a esta gran institución al lugar donde se merece, a ser Campeón", empezó en su publicación en Instagram.

"No me conformo con menos nunca y sabía que con este gran grupo humano, con esta banda, podíamos lograrlo todo. He sido campeón en varios lugares pero nada se compara con lograrlo con el club de tus amores y frente a tu gente, a tu familia y a esa extraordinaria hinchada que empuja y apoya siempre", agregó.

Farfán destacó que cumplió su sueño en Alianza Lima. "Gracias a ustedes por creer siempre que era posible, por apoyarnos en las buenas y en las malas. Este equipo es una familia, y todos son campeones porque cada persona en la institución aporta ese granito de arena que suma y convirtió ese sueño en realidad. Arriba Alianza", finalizó.

Farfán en el segundo tiempo

Farfán ingresó en el segundo tiempo ante Sporting Cristal. Tuvo una clara ocasión que evitó Jesús Castillo con un justo despeje.

El exjugador de PSV y Schalke 04 anotó cuatro goles durante la temporada.





