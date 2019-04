Miguel Ángel Russo dejó de ser DT de Alianza Lima este fin de semana. | Fuente: Alianza Lima

Era un secreto a voces que la relación entre Miguel Ángel Russo y los jugadores de Alianza Lima no eran de las mejores. La poca comunicación que había entre ambas partes se vio reflejado en el irregular rendimiento del equipo en el arranque de la temporada. Algunos detalles de esta relación, que llegó a su fin el pasado fin de semana, fueron narrados por Joazhiño Arroé.

"El profesor Miguel Ángel Russo no nos hablaba mucho, es un estilo de él. Nosotros como jugadores tenemos que adaptarnos al técnico que venga, el técnico es el jefe", dijo el volante de Alianza Lima en conversación con Movistar Deportes.

"Siempre se habla de la 'camita'. No me voy a fallar un gol para que un técnico se vaya, los primeros afectados somos nosotros. No quiero pasar por Alianza Lima y ser uno más", aclaró Joazhiño Arroé, quien anotó el gol del triunfo ante San Martín la pasada jornada de la Liga 1 Movistar.

"Al equipo en general nos faltó concentración en momentos claves de algunos partidos. Hemos perdido partidos en los últimos minutos, en esos pequeños detalles nos marcaban la diferencia", puntualizó sobre la mala racha que vivió el equipo en el campeonato local y la Copa Libertadores.