Jonathan Lacerda, defensa de Alianza Lima. | Fuente: Liga 1

Jonathan Lacerda, defensa uruguayo de Alianza Lima, se mostró orgullo de integrar el plantel campeón de la Liga 1 Betsson. En entrevista con RPP Noticias señaló que a lo largo de los meses se convirtió en hinchas blanquiazul.

"Estos días son días de reflexión, de mucho sentimiento porque empecé a recordar cosas que fueron pasando. Algo que nos ha marcado es que no teníamos idea de que Alianza Lima era tan grande, nos sorprendimos gratamente a nivel familiar", declaró en el programa Fútbol como Cancha.

En otro momento, el futbolista de 34 años destacó la grandeza de Alianza Lima. "Yo soy hincha de Peñarol. Crecí viendo a Pablo Bengoechea y comparo un poco a Alianza Lima con ese equipo, porque es de pueblo, de gente trabajadora. Valoro al hincha que ahorra sol a sol para apoyar al equipo, las tradiciones que tiene y el arraigo", agregó.

¿Se queda en Alianza Lima?

"Sé que en el club están planificando el 2022 para que sea espectacular. Hablé con Carlos como amigos, me puse a disposición porque me enamoré del club. Me encantaría quedarme, pero ojalá los jugadores que elijan sepan que hay que respetar al club", indicó Lacerda sobre su conversación con el entrenador Carlos Bustos.

"Si me voy de club, se van a llevar cinco hinchas más del club que son toda mi familia", señaló.

Para finalizar, el exjugador del Atlas y Puebla le envió un mensaje a los hinchas de Alianza Lima. "Al hincha de Alianza Lima tengo que agradecerle por confiar en mí, por los mensajes que me mostraron y siempre me hicieron saber a dónde llegaba. Les deseo, para lo que venga, todos los triunfos y alegrías", culminó.





