Alianza Lima está invicto en la Liga 1 | Fuente: Liga 1

Aunque Alianza Lima tuvo menos tiempo de preparación que el resto de equipos, luego de tres jornadas en la Liga 1 Betsson se mantiene invicto, algo que dejó al defensa Jonathan Lacerda con “buenas sensaciones” por el andar de su elenco.

"Nos quedamos con buenas sensaciones por el desempeño del equipo. Estamos mejorando partido a partido, más allá de lo difícil del inicio, el equipo ha mostrado cosas mejores en estos partidos. Tuvimos para ganarlo, pero tenemos que entrenar fuerte para el pasar de los días vamos a mejorar en los partidos", dijo en ‘Ovación’.

El zaguero uruguayo es uno de los refuerzos de Alianza Lima para la temporada 2021 de la Liga 1 Bettson y hasta el momento no se perdió un solo minuto de competencia.

“Me gusta esa responsabilidad en la defensa, cada vez me voy sintiendo mejor, más suelto. El primer partido me pesaban mucho las piernas. Pero me gusta ayudar a mis compañeros, sea con el que me toque jugar tratar de aportar mi granito de arena y con mi experiencia también. Me gusta el desafío y creo que vamos por buen camino a pesar que hay mucho por mejorar", indicó.

Si bien su fichaje se dio cuando Alianza Lima apuntaba a disputar la Liga 2, Jonathan Lacerda aseguró que los blanquiazules ponen la mira en el título nacional.

"Yo venía con el sueño de ascender a Alianza Lima a la Primera División, ahora con lo que sucedió el objetivo sigue siendo el mismo, tener la Copa en la mano. No puede ser una desventaja el empezar después, porque demostramos que podemos competir con cualquier rival", sostuvo.

"No tenemos un equipo de Segunda División, tenemos un equipo donde podemos darle pelea a todos los equipos que se nos pongan en frente", añadió.





