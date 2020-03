Jorge Luis Pinto, entrenador colombiano. | Fuente: EFE - Composición

El técnico colombiano Jorge Luis Pinto, campeón nacional con Alianza Lima en 1997, dijo que cada vez que el cuadro blanquiazul pasa por una crisis, su nombre se perfila como próximo director técnico.

Sobre la salida de Pablo Bengoechea, sostuvo: “Siempre que Alianza Lima no gana me ponen a mí en la palestra. Yo agradezco que me tengan siempre en cuenta, pero soy muy respetuoso en no meterme. Espero que el club siga adelante, que pueda desarrollar el torneo y la Copa Libertadores de la mejor manera. Lo demás lo dirá el tiempo”, señaló Pinto a El Comercio.

“Lo mejor es guardar silencio y respeto porque hay gente que está trabajando. Yo le deseo lo mejor a Alianza Lima, que gane y que salga de este momento”, agregó.

El último equipo de Pinto fue Millonarios de Bogotá. El entrenador de 67 años renunció al equipo colombiano a fines de octubre pasado.

Mario Salas, Gabriel Heinze, Gustavo Matosas, Leonel Álvarez y hasta el propio Pinto aparecen como opciones para sustituir a Bengoechea.