Jorge Zúñiga no quiere más pretextos: "Un equipo grande como Alianza no puede perder puntos de local"

No más pretextos. Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas del Perú, aseguró que es “inaceptable” que un equipo grande como Alianza Lima pierda puntos como local.

En conversación con TV Perú, el dirigente aseguró que el cuadro de La Victoria no puede darse el lujo de ceder puntos en Matute y que no va a aceptar más pretextos.

"Perder puntos en casa es una situación inaceptable. Alianza, por el equipo que tiene, no puede darse el lujo de ceder puntos en casa, juegue con quien juegue", indicó en un primer momento.

"Lo que sí no voy a aceptar es que nadie venga con excusas, que fue por culpa del clima, la lluvia o por jugar un torneo internacional, pero no hay derecho a que para cada partido tengamos que prender velitas misioneras al Señor de los Milagros para pedir un buen arbitraje", complementó.

Jorge Zúñiga critica el arbitraje

Por otro lado, afirmó que el arbitraje le genera "mucha incertidumbre" y propuso crear una comisión que analice el torneo 2025.

"La cancha no está pareja para todos. Es una realidad que en el tema arbitral hay una falta de transparencia que nos genera mucha incertidumbre", indicó al inicio.

"Si los árbitros no cambian, van a seguir dejando en tela de juicio este campeonato. Yo propongo que se conforme una comisión de alto nivel internacional que analice cómo ha sido este torneo 2025 y cuyas conclusiones sirvan como base para corregir pensando en el próximo año", finalizó.