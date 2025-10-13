Melgar vs. Alianza Universidad: ¿a qué hora juegan y dónde ver por el Torneo Clausura 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Melgar vs. Alianza Universidad se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Un FBC Melgar con casi nulas chances de llevarse el certamen recibe a la tienda de Alianza Universidad, que lucha por no descender. Los arequipeños son quintos en la tabla con 18 puntos, mientras que el elenco de Huánuco -en el Acumulado- es último con solo 24 unidades.

¿Cómo llegan Melgar y Alianza Universidad a la fecha 14 del Torneo Clausura 2025?

La tienda de Melgar viene de empatar a cero con Atlético Grau, en tanto que el club granate derrotó 2-1 a Alianza Lima en la jornada pasada.

¿Cuándo y dónde juegan Melgar vs Alianza Universidad en vivo por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el martes 14 de octubre en el Estadio Monumental de la UNSA (Arequipa). El recinto tiene capacidad para 40,370 espectadores.

🗣️ "Melgar es nuestra familia y la fa[M]ilia nunca se abandona ni se olvida" ❤️🖤



¡NO TE QUEDES SIN TU ENTRADA y asegura tu aliento para este martes! 🫵

🎟️VENTA ONLINE en YAPE o https://t.co/XcTmrETLkH 👉 https://t.co/eNe0ezfQwe

🎟️VENTA PRESENCIAL en Consuelo 408 y Mall Aventura pic.twitter.com/8zBageUBLu — FBC Melgar (@MelgarOficial) October 13, 2025

¿A qué hora juegan Melgar vs Alianza Universidad en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre Melgar vs Alianza Universidad comienza a las 6:00 p.m.

, el partido entre Melgar vs Alianza Universidad comienza a las 6:00 p.m. En Colombia, el partido entre Melgar vs Alianza Universidad comienza a las 6:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Melgar vs Alianza Universidad comienza a las 6:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Melgar vs Alianza Universidad comienza a las 7:00 p.m

En Venezuela, el partido entre Melgar vs Alianza Universidad comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido entre Melgar vs Alianza Universidad comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Melgar vs Alianza Universidad comienza a las 8:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Melgar vs Alianza Universidad comienza a las 8:00 p.m

En Uruguay, el partido entre Melgar vs Alianza Universidad comienza a las 8:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Melgar vs Alianza Universidad comienza a las 8:00 p.m.

¿Dónde transmiten el Melgar vs Alianza Universidad en vivo por TV?

El partido de Melgar contra Alianza Universidad será transmitido vía L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Melgar vs Alianza Universidad: alineaciones posibles

FBC Melgar: Carlos Cáceda; Elías Ramos, Pier Barrios, Leonel Gonzalez, Mathias Llontop; Horacio Orzán, Walter Tandazo, Cristian Bordacahar; Tomás Martínez, Jhonny Vidales y Gregorio Rodríguez.

Alianza Universidad: Ítalo Espinoza; Jesús Mendieta, Otavio Gut, Polo Fuentes, Edwin Gómez; Marcos Lliuya, Carlos Ascues, Marcos Vásquez; Rick Campodónico, Joffre Escobar y Yorleys Mena.