Descentralizado Alianza Lima descartó a Ricardo Gareca: ¿Qué perfil de técnico busca el cuadro blanquiazul?

Alianza Lima busca técnico. Luego de la salida de Guillermo Salas de tienda blanquiazul, la dirigencia íntima ha empezado la labor de encontrar un nuevo estratega. Sin embargo, "no están apurados".

José Bellina, gerente deportivo del club de La Victoria, indicó en conferencia de prensa que no van a tomar una decisión rápida sobre el nuevo técnico y que confían en Nixon Perea, quien tomará las riendas del primer equipo de manera interina.

"Sobre los tiempos, lo antes posible, pero no nos vamos a apurar. Queremos hacer todo lo posible para asegurarnos de que el entrenador que venga tenga un proyecto de mediano a largo plazo, sin descuidar los objetivos del corto", indicó en primera instancia.

"Estamos en el club más grande del país y nosotros vamos a tener una obligación en el corto plazo, pero sí vamos a tener un enfoque a largo plazo lo antes posible, pero no nos vamos a apurar. Confiamos en Nixon (Perea) y en su capacidad. Él ha vivido esta situación en un club importante como Alianza en Colombia, así que confiamos mucho en él", complementó.

En ese sentido, descartó la llegada de Ricardo Gareca, quien llegó a nuestro país en las últimas horas.

Sobre el profesor (Ricardo) Gareca, no ha habido ningún tipo de acercamiento con él. Ha sido una coincidencia su llegada con la situación de Alianza. A qué equipo no le gustaría tener a Ricardo como entrenador, pero la verdad es que no hemos tenido acercamiento, no hemos hablado con él y no hay ninguna negociación con él. Cualquier equipo tendría mucha suerte de tenerlo", afirmó José Bellina.



¿Qué perfil de técnico busca Alianza Lima?

Al ser consultado sobre el tipo de técnico que está buscando, dijo que desea un estratega proactivo, que tenga un enfoque de ataque y que emocione a la hinchada, así saque resultados positivos o negativos.

"Sobre las características, va en línea con lo que vamos pidiendo en los últimos años. Nosotros queremos un equipo proactivo, positivo, que el enfoque sea atacar, atacar y atacar, y donde el público esté emocionado, independientemente del resultado", indicó en un primer instante.

"Ganar emociona y perder es horrible, pero debe existir un sentir de satisfacción de los hinchas cuando no se gana. Estamos buscando un perfil ganador, pero en caos que no lo logremos, también nos sintamos satisfechos del juego y de la entrega. Vamos a buscar eso, que el hincha esté emocionado en todo momento", finalizó.

Se mejorará la comunicación del club con sus hinchas

Por otro lado, descartó que se haya contratado a futbolistas sin revisión médica e hizo un mea culpa sobre los procesos que han venido realizado desde el club. Por ello, informó que se empezará a informar sobre las lesiones de los jugadores.

"Todos los jugadores que llegan a Alianza pasan exámenes médicos rutinarios. Nosotros, de hecho, en la llegada de algunos jugadores, llevamos los exámenes a un nivel mayor. Hemos hablado con miembros de departamentos médicos de clubes anteriores y, en la gran mayoría, no había una situación médica relevante. En alguna que otra sí, pero totalmente manejable", indicó en un instante.

"Creo que tenemos que mejorar en todos nuestros procesos. Quiero hacer un mea culpa como club y como responsable del área deportiva. Tenemos que mejorar todos los procesos, desde el proceso de observación, incorporación, evaluaciones médicas, prevención de lesiones, rehabilitación, adaptación (...) Vamos a empezar a brindar más información sobre los lesionados, vamos a empezar a hacer partes médicos para que el público y el hincha sepa lo que está pasando. Antes de eso, fue una línea institucional no informar, pero ahora creemos lo contrario. Así que, también, vamos a informar mucho más y de manera transparente", culminó.

