Guillermo Salas no es más técnico de Alianza Lima

El empate del último fin de semana ante Universitario de Deportes por la Liga 1 generó un terremoto en Alianza Lima. RPP Deportes pudo confirmar que la Administración del club le informó al técnico Guillermo Salas que no continuará al mando del primer equipo, noticia que fue validad por el propio Alianza Lima a través de un comunicado.

"A partir de hoy, lunes 24 de julio de 2023, el profesor Guillermo Salas y su comando técnico, no continuarán a cargo de la dirección del primer equipo de la institución", indica la primera parte de la misiva.

Luego, el cuadro íntimo informa que el colombiano Nixon Perea, técnico de la Reserva, asumirá de manera interina las riendas del equipo profesional hasta que se tenga el nombre del nuevo estratega.

"Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a 'Chicho', un auténtico hombre de la casa que, a lo largo de su carrera como futbolista y entrenador en el club, supo darnos alegrías", finaliza el comunicado.

Como se recuerda, Guillermo Salas asumió el mando de Alianza Lima el 11 de septiembre de 2022, en reemplazo de Carlos Bustos. Al mando de Chicho, el equipo victoriano logró el título del Torneo Clausura 2022, el Título Nacional 2022 y el título del Torneo Apertura 2023.

Guillermo Salas y la conferencia premonitoria: "Desde el primer partido de pretemporada querían que salga del club"

Luego del empate ante Universitario de Deportes (0-0), Guillermo Salas habló su presencia en el banco blanquiazul y aseguró que -desde el primer día- querían verlo fuera del equipo.

"Desde el primer partido de práctica que tuvimos en la pretemporada, ya querían que salga del club y aquí estamos. Ganamos el Torneo Apertura, seguimos peleando, seguimos fuertes como grupo, seguimos fuertes como comando técnico y estoy seguro de que a fin de año vamos a celebrar", indicó en un principio.

Luego, expresó su opinión sobre la presión y la responsabilidad que conlleva ser técnico de Alianza Lima. Además, habló sobre el trabajo que venía realizando día a día para revertir el mal momento que venía atravesado el equipo.

"La presión y responsabilidad que uno tiene al dirigir a Alianza es así. No le presto mucha atención a lo demás. Trato, semana a semana, de revertir esta situación. Hemos venido ganando tan seguido que al hincha le duele los resultados. A nosotros no nos gusta perder. Empatamos con Cristal y la 'U', pero seguimos en la pelea. Hay muchos equipos peleando, tenemos ese pequeño colchón del Torneo Apertura y debemos recuperarlo. No siento que sea una catástrofe para nosotros. No me toca mucho a mí el tema de las críticas, seguimos enfocados con el comando técnico para lograr el Clausura y luego el objetivo final", apuntó.

Estadísticas de Guillermo Salas en Alianza Lima

Guillermo 'Chicho' Salas asumió el comando técnico del cuadro blanquiazul el 11 de septiembre de 2022, luego de la salida del estratega Carlos Bustos.

Durante el 2022, el exfutbolista de Alianza Lima dirigió once encuentros, ganando nueve y empatando dos. Es decir, obtuvo el 81.82% de los puntos que disputó. Además, logró el título del Torneo Clausura y el Título Nacional.

Durante el 2023, dirigió 29 partidos, entre torneo nacional e internacional, ganando diecisiete, empatando tres y perdiendo nueve, logrando el 62.07% de los puntos disputados.

