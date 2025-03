José Bellina dice que Alianza aún no está por encima de Universitario: "En el clásico tendremos la posibilidad de probarlo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima viene atravesando su mejor momento en los dos últimos años. Su reciente clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, tras superar tres instancias —incluido el mata a mata ante Boca Juniors— hace ilusionar a sus hinchas con un buen papel en el torneo continental y recuperar el título de la Liga1 Te Apuesto. Pero, saben que tienen que ir paso a paso.

José Bellina, gerente deportivo del cuadro de La Victoria, aseguró que no se sienten por encima de Universitario de Deportes y que en el clásico recién verán si son superiores al actual bicampeón.

"Por encima no (de Universitario). Sin un análisis tan profundo, lo veo como una pelea de box: si está el campeón, anda y pégale al campeón. Hasta que no me pegues, no me digas que eres el mejor. Aparte, en tres semanas tenemos la posibilidad de probarlo", indicó en una entrevista para Los R3BA.

Luego, aseguró que el descanso le vendrá bien al equipo e irán a ganar el clásico cuando toque el momento de enfrentarlo.

"Lo que hemos hecho hasta ahorita ha sido fantástico. Me parece que el equipo ha estado muy bien, me parece que la para nos viene bien. La fatiga física y cognitiva que tenía todo Alianza ya estaba pesando, pero que somos mejores que la 'U' ahorita, en tres semanas podemos probarlo. Para mí, tenemos que ir a ganarlo", finalizó.

¿Por qué eligieron a Pipo Gorosito?

Por otro lado, José Bellina comentó las razones por las cuales eligieron a Néstor Gorosito. Según indicó, ahora busca un entrenador que no solo deje cosas cuando gane, sino también cuando pierda.

"Yo estaba convencido de que el perfil que tiene Gorosito era lo que necesitábamos en este momento. Yo he cambiado bastante. Como ustedes saben, yo soy Guardiolista, como toda mi generación. Yo he cambiado en los últimos años... Eliges como ganar y como perder, y te tiene que quedar algo cuando no ganas", finalizó.