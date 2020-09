Juan Jayo: "Salas quiere implantar su estilo de juego y eso toma su tiempo" | Fuente: Alianza Lima

El último miércoles Alianza Lima cayó por 2-0 ante Racing y acumula su octavo partido sin poder ganar desde que se reinició la Liga 1 y su participación en Copa Libertadores.

Frente a esto, Juan Jayo Legario, ex futbolista y referente del conjunto 'íntimo', dio sus impresiones sobre esta difícil situación a causa de falta de triunfos.

"Es un momento duro para todos los que somos hinchas de Alianza y también para los propios jugadores. La deben estar pasando muy mal, por todas las cosas que viene pasando como no conseguir los objetivos", indicó Jayo en diálogo con Radio Ovación.

Asimismo, el ex volante blanquiazul también habló puntualmente del trabajo de Mario Salas, actual entrenador del equipo.

"Hay muchas cosas que han pasado durante este tiempo. Se armó un plantel para pelear tanto y no ha resultado ni en eltorneo local ni en Libertadores. No hay que echar toda la culpa a Salas porque él vino con un plantel armado. Él quiere implantar su estilo de juego en Alianza y eso toma su tiempo. Si a veces no tienes a los jugadores correctos, va a costar mucho más", indicó Jayo.

Por otro lado, también se refirió a futbolistas que podrían representar cierta autoridad dentro del plantel blanquiazul: "Leao, Rinaldo y Ballón son jugadores con bastante experiencia y un recorrido tremendo. Sí tienen las condiciones de manejar el grupo de una u otra manera".