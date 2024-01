Alianza Lima le responde a Christian Cueva sobre su operación a la rodilla

La relación Christian Cueva y Alianza Lima no tiene cuando acabar. Este fin de semana, Julio García —abogado del futbolista— dio a conocer que el cuadro de La Victoria aún no daba la aprobación para su operación a la rodilla.

"(...) El hecho real es que no se ha operado, no tiene autorización, no tiene nada. El club tiene una obligación escrita”, suscribió el abogado en una entrevista para Infobae.

Ante esto, el equipo Blanquiazul salió al frente. De acuerdo con El Comercio, en Alianza Lima sí están dispuestos a asumir el costo de la operación de Christian Cueva. Sin embargo, no están de acuerdo en cómo se llevará a cabo el proceso de recuperación.

¿Qué pide Christian Cueva?

Julio García explicó que Christian Cueva quería operarse en Estados Unidos. Pero, por tema de tiempos, cambió a España. De acuerdo con El Comercio, el costo de la intervención en dichos países oscila entre los 50 y 70 mil dólares, algo que Alianza Lima sí está dispuesto a asumir.

Sin embargo, el problema surge en el lugar donde desea rehabilitarse el futbolista. Según el medio citado, el cuadro Blanquiazul no desea que Cueva siga su recuperación en Norteamérica o en Europa por tres motivos: el económico (el costo sobrepasa los 70 mil dólares), la inversión que se hizo en el área médica y el antecedente Cristian Benavente.

“Si Christian se quiere operar afuera, está bien. Está en su derecho y Alianza Lima, por respeto a su trayectoria y el cariño hacia su persona, está totalmente dispuesto a aceptar y cubrir los gastos", indica una de las fuentes consultadas por el diario.

"Pero, nos parece abusivo de su parte que quiera hacer su rehabilitación en otro lado y quiera que paguemos el cien por ciento”, complementa.

Según el contrato de préstamo entre Alianza Lima y Al Fateh, dueño del pase de Christian Cueva, el club íntimo debe asumir los costos.

