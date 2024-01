Cristian Benavente sobre su salida de Alianza Lima: "Necesitaba ir al lugar donde me quisieran, donde confiaran en mí"

Cristian Benavente ha tenido un año 2023 para el olvido. El Chaval no disputó ni un solo minuto debido a una delicada lesión. Y, a pesar de haberse recuperado, no ha sido tomado en cuenta por Alianza Lima para la presente temporada.

Tras ello, muchas voces indicaron que el futbolista no quiso renovar por un tema económico. Sin embargo, esto no es así.

De acuerdo con el propio Benavente, su no continuidad en Alianza Lima se debe a que el club no quiso contar con él.

“En redes sociales se dicen muchas cosas que no son verdad. No es cierto el tema económico, simplemente no hubo un acuerdo por parte del club en que siguiera”, indicó el volante ante los medios de comunicación en el aeropuerto Jorge Chávez.

“Por respeto, estaba esperando al club hasta el último momento porque estoy ya recuperado, listo para entrenar y sumarme a la temporada. No hay nada en lo económico, de esas cosas que se hablan en redes, que 9 de cada 10 son mentiras”, complementó.

Su llegada a César Vallejo

Tras ello, el volante —que vistió los colores de Nantes y Charleroi— indicó que tenía una “obligación moral” de esperar a Alianza Lima porque lo apoyó durante toda su etapa de recuperación.

Sin embargo, acotó que, al no llegar a un acuerdo necesita, ir a un lugar donde lo quisieran y confiaran en él.

“Yo tenía una obligación moral de esperar al club hasta el último momento porque con el club es con el que me recuperé. Por agradecimiento, tenía que esperar hasta el último momento", aseguró en un primer momento.

"Mi intención estaba ahí, después no hubo un acuerdo, no hay ningún problema, así es el fútbol y yo necesitaba ir a donde me quisieran, donde confiaran en mí”, finalizó.

Cristian Benavente llegó a Alianza Lima en la temporada 2022. En ese año, disputó 30 partidos y anotó seis goles. En el año 2023, no jugó ningún encuentro debido a una lesión.

César Vallejo será su séptimo club, tras sus pasos por MK Dons, Charleroi, Pyramids, Nantes, Antwerp y Alianza Lima.

