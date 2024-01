En pie de lucha: Christian Cueva le pide a Alianza Lima aprobar su operación a la rodilla

Christian Cueva no ha tenido una buena temporada 2023. Una grave lesión en una de sus rodillas —la cual se dio a conocer varios meses después— y algunos hechos extradeportivos hicieron que Alianza Lima prescindiera de sus servicios para el 2024.

Sin embargo, Aladino y el cuadro de La Victoria aún tienen un vínculo. Y es que, de acuerdo al contrato firmado entre el equipo peruano y Al Fateh (dueño del pase de Christian Cueva), Alianza Lima debe asumir los costos de las lesiones que sufra el volante nacional. Pero, hasta la fecha, el ex Santos y Toluca, aún no tiene fecha de operación.

La incomodidad de Christian Cueva

Julio García, abogado de Christian Cueva, indicó que se coordinó con Alianza Lima para que el futbolista sea operado en Estados Unidos. Pero, hubo problemas con los tiempos y costos, por lo que se decidió cambiar a España. Sin embargo, hasta la fecha, no hay respuesta de la dirigencia.

“Esto pasó en octubre”, indicó en un primer momento García para Infobae. “Nos hicieron esperar hasta el 30 de noviembre, porque tuvieron el tema de las finales y pasó lo de las luces, pero el hecho real es que no se ha operado, no tiene autorización, no tiene nada. El club tiene una obligación escrita”, complementó el abogado.

Luego, el abogado indicó que el futbolista nacional está incómodo con la situación, pues la operación a la que deberá ser sometido no es habitual.

“Él está preocupado. Pareciera que Christian no quiere operarse, pero él está insistiendo desde noviembre”, indicó en un inicio.

“En algún momento se pudo pensar en operar en Lima, pero los propios médicos dijeron que 'para un deportista de élite como Christian, con 32 años, el problema no es la operación. si no lo que encuentras. Cualquier cosa que encuentres, va a ser más fácil para un profesional con experiencia'. En el Perú, esta operación no es usual, mucho menos en un deportista de alta competencia", finalizó.

