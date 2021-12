Leao Butrón | Fuente: Liga 1

En los últimos días se ha venido moviendo el mercado de fichajes y, por su parte, Alianza Lima todavía no ha anunciado oficialmente ningún refuerzo, más allá de tener negociaciones avanzadas con algunos jugadores.

Por su parte, Leao Butrón, ex arquero del cuadro victoriano, dio sus impresiones de cara a lo que será la próxima temporada: No sé exactamente qué está buscando Alianza Lima. Me dicen que busca un media punta y jugadores por los costados. Más allá de la posición hay que ver la categoría del jugador para ver si puede aportar una diferencia", indicó en Radio Ovación.

En la misma línea, Butrón también se refirió puntualmente al trabajo de Ángelo Campos: "Viendo la campaña de Campos supongo que algunos arqueros pensarán que será difícil que arranquen de titular. Pienso que Alianza tiene buenos arqueros en menores y que fácilmente podrían jugar. Creo que Campos se debe creer titular en Alianza y lo maneja muy bien. No demostrar que eres el mejor pero por dentro sí te lo debes creer".

En tanto a Hernán Barcos, delantero blanquiazul y elegido como el mejor futbolista de toda la Liga 1 2021, Butrón precisó: "Barcos ha marcado la diferencia porque es un gran jugador. Pero como goleador no ha hecho muchos goles. Eso demuestra que ha aportado con goles y jugadas de gol y también en la parte defensiva".